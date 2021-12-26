https://tr.sputniknews.com/20211226/besiktasta-ahmet-nur-cebi-yonetimi-ibra-edildi-1052132281.html

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünde 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T15:27+0300

2021-12-26T15:27+0300

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ahmet nur çebi

spor

mali

beşiktaş

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Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı.İbra oylamasının ardından kısa bir konuşma yapan Çebi, "Bu saate kadar beklediniz hakkınızı helal edin. İbra etmeyen arkadaşların düşüncelerini de dikkate alacağım. Onları bekliyorum. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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mali

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ahmet nur çebi, mali, beşiktaş