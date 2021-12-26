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Beyni çipli felçli adam 'doğrudan düşünce gücüyle' tweet attı
Beyni çipli felçli adam 'doğrudan düşünce gücüyle' tweet attı
Beyne sinirsel bilgisayar arayüzleri yerleştiren bir şirket, kendisini hareketsiz bırakan sinir sistemi hastalığından mustarip bir hastanın sadece düşünerek... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T16:36+0300
2021-12-26T16:54+0300
yaşam
bilgisayar
çip
tweet
yazılım
paylaşım
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Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından mustarip 62 yaşındaki bir erkeğin artık kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildiği belirtildi. 'Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum'Açıklama, Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten geldi. Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı. 'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi. Düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrolALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu.'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi.'Bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor'Şirket, O'Keefe'nin şöyle dediğini aktardı:"Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum."O'Keefe'ye göre "Hayrete şayan sistem, tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibi pratik gerektiriyor, ama bir kez çevirmeyi öğrendiğinizde, doğal hale geliyor."O'Keefe'nin felce rağmen artık bağımsız faaliyetlerde bulunabildiğini, dünyayla yeniden bağlantı kurabildiğini aktaran Synchron, gelecek yıl ABD'de insan üzerinde yapılacak bir çalışmada beyin bilgisayar arayüzünü daha da geliştirmeyi planlıyor.
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bilgisayar, çip, tweet, yazılım, paylaşım

Beyni çipli felçli adam 'doğrudan düşünce gücüyle' tweet attı

16:36 26.12.2021 (güncellendi: 16:54 26.12.2021)
CC0 / Pixabay / Human brain
Human brain - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
CC0 / Pixabay /
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Beyne sinirsel bilgisayar arayüzleri yerleştiren bir şirket, kendisini hareketsiz bırakan sinir sistemi hastalığından mustarip bir hastanın sadece düşünerek sosyal medyada gönderi paylaşabildiğini duyurdu.
Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından mustarip 62 yaşındaki bir erkeğin artık kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildiği belirtildi.
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'Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum'

Açıklama, Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten geldi.
Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı.
'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi.
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Düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol

ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu.
'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi.
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'Bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor'

Şirket, O'Keefe'nin şöyle dediğini aktardı:
"Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve dünyaya Twitter üzerinden mesaj gönderebiliyorum."
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O'Keefe'ye göre "Hayrete şayan sistem, tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibi pratik gerektiriyor, ama bir kez çevirmeyi öğrendiğinizde, doğal hale geliyor."
O'Keefe'nin felce rağmen artık bağımsız faaliyetlerde bulunabildiğini, dünyayla yeniden bağlantı kurabildiğini aktaran Synchron, gelecek yıl ABD'de insan üzerinde yapılacak bir çalışmada beyin bilgisayar arayüzünü daha da geliştirmeyi planlıyor.
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