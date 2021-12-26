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Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası
Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası
İstanbul Büyükada'da kulaklarını kestiği iki köpeği dövüştüren kişiye, 4 bin 500 lira para cezası verildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T15:22+0300
2021-12-26T15:22+0300
köpek
büyükada
kulak
dövüş
soruşturma
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Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta iki köpeğin kulakları kesilerek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, Büyükada'daki ormanlık alanda ağaçlara bağlanmış halde bulunan iki köpek, Maden Mahallesi'ndeki barınakta muhafaza altına alındı. Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen Ramazan A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 4 bin 500 lira ceza kesildi. Emniyetteki ifadesinde köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu, diğer köpeğe ise bir haftadır baktığını söyleyen Ramazan A. kulaklarını da kendisinin kesmediğini savundu.Ramazan A. hakkında daha önce de benzer konudan işlem yapıldığı ortaya çıktı.
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köpek, büyükada, kulak, dövüş, soruşturma

Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası

15:22 26.12.2021
© DHABüyükada- Köpek
Büyükada- Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© DHA
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İstanbul Büyükada'da kulaklarını kestiği iki köpeği dövüştüren kişiye, 4 bin 500 lira para cezası verildi.
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta iki köpeğin kulakları kesilerek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Büyükada'daki ormanlık alanda ağaçlara bağlanmış halde bulunan iki köpek, Maden Mahallesi'ndeki barınakta muhafaza altına alındı.
Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen Ramazan A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 4 bin 500 lira ceza kesildi.
Emniyetteki ifadesinde köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu, diğer köpeğe ise bir haftadır baktığını söyleyen Ramazan A. kulaklarını da kendisinin kesmediğini savundu.
Ramazan A. hakkında daha önce de benzer konudan işlem yapıldığı ortaya çıktı.
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