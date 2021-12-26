https://tr.sputniknews.com/20211226/buyukadada-kulaklarini-kestigi-kopekleri-dovusturen-kisiye-para-cezasi--1052131841.html

Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası

Büyükada'da kulaklarını kestiği köpekleri dövüştüren kişiye para cezası

İstanbul Büyükada'da kulaklarını kestiği iki köpeği dövüştüren kişiye, 4 bin 500 lira para cezası verildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T15:22+0300

2021-12-26T15:22+0300

2021-12-26T15:22+0300

köpek

büyükada

kulak

dövüş

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052131781_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_8b4af3d58cb3b2c4f248b231534edde1.jpg

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta iki köpeğin kulakları kesilerek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, Büyükada'daki ormanlık alanda ağaçlara bağlanmış halde bulunan iki köpek, Maden Mahallesi'ndeki barınakta muhafaza altına alındı. Köpeklerin sahibi olduğu belirlenen Ramazan A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 4 bin 500 lira ceza kesildi. Emniyetteki ifadesinde köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu, diğer köpeğe ise bir haftadır baktığını söyleyen Ramazan A. kulaklarını da kendisinin kesmediğini savundu.Ramazan A. hakkında daha önce de benzer konudan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211225/zonguldakta-gozleri-oyulmus-sokak-kopegi-bulundu-sozun-bittigi-bir-gunu-yasiyorum-1052117914.html

büyükada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, büyükada, kulak, dövüş, soruşturma