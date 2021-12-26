https://tr.sputniknews.com/20211226/canakkalede-feribot-seferleri-iptal-edildi-1052137211.html

Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T19:07+0300

2021-12-26T19:07+0300

2021-12-26T19:07+0300

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211226/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1052126193.html

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türkiye, çanakkale, meteoroloji, fırtına, feribot