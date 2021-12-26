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CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir
CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir sene sonra devraldığımız hükümette dolar 20 lira olacağına 12 lira olursa, bir doları 1 lira yapmak görevimizdir. CHP... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T00:37+0300
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Manisa’da partisinin il danışma kurulu toplantısında konuştu. CHP'li Özel, yapılan anket çalışmalarında partisinin hem Türkiye'de hem de Manisa'da yükselişte olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:'AKP ile CHP arasındaki oy farkı Türkiye genelinde 2.7 puana düştü'CHP'li Özel konuşmasının ikinci kısmında, iktidar partisi tarafından “CHP doların düşmesinden rahatsızlık duyuyor” sözlerini sert bir dille eleştirerek cevap verdi.Partisinin doların düşmesinden rahatsızlık duymadığının altını çizen CHP'li Özel konuşmasında şu cümlelere yer verdi:"10 liralık dolar bu ülkenin felaket senaryosu""Garibanları çarpanları, sandıkta hep birlikte çarpmazsak namussuzuz"Konuşmasının son kısmında partililere seslenen CHP'li Özel, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm partilileri birer Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışması gerektiği çağrısında bulundu. CHP'li Özel konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi:"Yarın sabah yataktan kalkın ve bu ülkeyi kurtarın"
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chp, türkiye, dolar, özgür özel

CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir

00:37 26.12.2021
© AA / Ali Balıkçı Özgür Özel
 Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA / Ali Balıkçı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir sene sonra devraldığımız hükümette dolar 20 lira olacağına 12 lira olursa, bir doları 1 lira yapmak görevimizdir. CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir. Verin yetkiyi bu kardeşinize bakın dolar nasıl düşürülür" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Manisa’da partisinin il danışma kurulu toplantısında konuştu. CHP'li Özel, yapılan anket çalışmalarında partisinin hem Türkiye'de hem de Manisa'da yükselişte olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

'AKP ile CHP arasındaki oy farkı Türkiye genelinde 2.7 puana düştü'

“Şu anda moral üstünlüğü CHP'de. Çok uzun süre sonra son yapılan ankette AKP ile CHP arasındaki oy farkı Türkiye genelinde 2.7 puana düştü. Manisa ise Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez bu kadar büyük bir yükselişi yaşıyor. Partimiz anketlerde birinci sırada. Bugün yerel seçim yapılsa en az 12-13 belediyeyi alacak durumdayız. Bu nedenle moral üstünlüğünü el tutmak ve kaybetmemek gerekiyor.”

CHP'li Özel konuşmasının ikinci kısmında, iktidar partisi tarafından “CHP doların düşmesinden rahatsızlık duyuyor” sözlerini sert bir dille eleştirerek cevap verdi.
Partisinin doların düşmesinden rahatsızlık duymadığının altını çizen CHP'li Özel konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"10 liralık dolar bu ülkenin felaket senaryosu"

Birileri 18 liraya çıkmış doları, 12 liraya düşmesinden başarı hikayesi köpürtmeye çalışırken, birileri de öyle şeyler söylüyorlar ki sanki CHP'liler doların düşmesinden rahatsızmış gibi gösteriyor. Birincisi bizim ne rahatsızlığımız olacak. Bir sene sonra devraldığımız hükümette dolar 20 lira olacağına 12 lira olursa, bir doları 1 lira yapmak görevimizdir. CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir. Verin yetkiyi bu kardeşinize bakın dolar nasıl düşürülür.
Geldiğinde ilk cumhurbaşkanı olduğunda dolar 2.80 lira, bütün yetkileri eline alıp cumhurbaşkanı olduğunda 4,30 lira, ‘1 doları 1 lira yapacağız' dediklerinin üstünden sadece 2,5 yıl geçmiş, karşımızdaki tablo Eylül ayında şu konuşuluyor ‘Eğer dolar 10 lira olursa Türkiye batar' diye. Yani 10 liralık dolar bu ülkenin felaket senaryosu.
Bugün dolar 12 liradan işlem görüyor. Yani felaketi yaşadık, yüzde 20 daha beter durumdayız. Her gün kendi bildiğini tekrarlayan, dünyadaki ekonomistlerin tersine bir söylemi sürdüren, yani faizin kötü yönetim sonucu olduğunu kabullenmemek için ‘Faiz sonuç değil, sebeptir' diyen, bunu her söylediğinde dolara 1-2 lira ekleyen birisi ateşe benzin döke döke doları 18 lira yaptı."
Bir daha söylese 20 lira olacaktı. Elini kolunu tuttular. ‘Aman bir formül bulduk' dediler. ‘Geri vites yapacağız. Ama çaktırmayacağız' dediler. Vatandaşın karşısına geçip sunu söylediler; ‘Bakın bize güvenmiyorsunuz. Ekonomiye güvenmiyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi iyi yöneteceğine, dövizin düşeceğine güvenmiyorsunuz ve hepiniz dövize sarıldınız. Halklısınız. Yapamayız. Ama kendinize Amerikan Devletinin para birimi doları şahit tutuyoruz.

"Garibanları çarpanları, sandıkta hep birlikte çarpmazsak namussuzuz"

Bizim verdiğimiz faiz eğer doların altında kalırsa aradaki farkı vereceğiz. Yeter ki dolar almayın. Türk lirası alın. Biz aradaki farka kefiliz.' dediler. Emine hanıma düğünde takılan bilezikler, Bilal oğlana sünnete takılan altınlarla kefil olsa sorun değil.
Ama bankada hesap açtırmayan değil, açtıramayanları, 1 dolar bile satın alamayanları, ayın sonunu getiremeyen, çorbayı kaynatamayanları bir avuç zenginin olası zararına kefil ettiler. Türkiye'nin geleceğini, hazinesini ve belki önümüzdeki 10-15 yılı bu kefalete rehin bıraktılar.
CHP olarak dolardaki her düşüşten memnuniyet duyarız. Ama bu ülkenin fakir, fukarasının, emekçinin alın terinin değersizleştirilmesine geçmişte olduğu gibi, şimdi ve gelecekte karşıyız.
Garibanları çarpanları, sandıkta hep birlikte çarpmazsak namussuzuz. Ey Nurettin Nebati, ey Recep Tayyip Erdoğan kibirli bakışlarınızdan, alaylı gülüşlerinizden, şakşakçılarınızdan ve sarayın tepesinden aşağıya bakıp da bu milletin evlatlarını ezilecek karıncalar gibi göreceklere söylüyoruz, karıncanın kardeşi var ezdirmeyiz. O da CHP'dir.
Konuşmasının son kısmında partililere seslenen CHP'li Özel, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm partilileri birer Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışması gerektiği çağrısında bulundu. CHP'li Özel konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi:
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak. İkinci bir Ekmeleddin olur mu? Filanca bilmem kim olur mu? CHP'liler emin olsunlar. Gördüklerinde ve duyduklarında memnun olacakları, gözlerini kapatarak oy verecekleri aslan gibi bir adayımız olacak.

"Yarın sabah yataktan kalkın ve bu ülkeyi kurtarın"

Ama o aday kim olursa olsun tek başına seçimi kazanamaz. Tarlaya, kahvehanede, ziyaretlerimizde, görüşmelerimizde bir oy isteyeceğiz. Yatağa yattığınızda gözünü kapayın. 50+1'lik sistemde iki tarafında eşit oy aldığını düşünün. Son açılacak zarfın içindeki oyu merak etmeyin. O oyu kullananın yanında kim varmış? Bizim Köprübaşı kadın kolları varsa, bir partilimiz varsa, o sizin tarla komşunuzun, dükkan komşunuzun oyu ise yumun gözünü rahat uyuyun. O zaman biz bu Cumhuriyeti de kurtarırız, bu ülkeyi de kurtarırız. Ama yanında olmadıysak, o bir oyu alamadıysak o zaman iş kötü.
O nedenle Türkiye'nin her yerine gittiğimizde bize soruyorlar, ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim' diye. Bizde diyoruz ki ‘Sensin'. Siz yarın sabah eğer yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkar ve ona göre çalışırsanız, biz bu ülkeyi kurtarırız. Yarın sabah yataktan kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Sizler bizim cumhurbaşkanı adayımsınız.
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