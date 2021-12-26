https://tr.sputniknews.com/20211226/chpli-ozel-chp-dolarin-dusmesini-degil-1-dolarin-1-lira-olmasini-istemektedir-1052118436.html

CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir

CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir sene sonra devraldığımız hükümette dolar 20 lira olacağına 12 lira olursa, bir doları 1 lira yapmak görevimizdir. CHP... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T00:37+0300

2021-12-26T00:37+0300

2021-12-26T00:37+0300

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Manisa’da partisinin il danışma kurulu toplantısında konuştu. CHP'li Özel, yapılan anket çalışmalarında partisinin hem Türkiye'de hem de Manisa'da yükselişte olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:'AKP ile CHP arasındaki oy farkı Türkiye genelinde 2.7 puana düştü'CHP'li Özel konuşmasının ikinci kısmında, iktidar partisi tarafından “CHP doların düşmesinden rahatsızlık duyuyor” sözlerini sert bir dille eleştirerek cevap verdi.Partisinin doların düşmesinden rahatsızlık duymadığının altını çizen CHP'li Özel konuşmasında şu cümlelere yer verdi:"10 liralık dolar bu ülkenin felaket senaryosu""Garibanları çarpanları, sandıkta hep birlikte çarpmazsak namussuzuz"Konuşmasının son kısmında partililere seslenen CHP'li Özel, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm partilileri birer Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışması gerektiği çağrısında bulundu. CHP'li Özel konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi:"Yarın sabah yataktan kalkın ve bu ülkeyi kurtarın"

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chp, türkiye, dolar, özgür özel