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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T18:17+0300
2021-12-26T18:17+0300
türkiye
istanbul
recep tayyip erdoğan
gaziantep
x-ray
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın dün Gaziantep Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen X-ray bagaj kontrol cihazını inceleme görüntülerini paylaştı.Kentteki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını inceledi. Erdoğan, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.
https://tr.sputniknews.com/20211225/cumhurbaskani-erdogan-benim-turk-liram-varken-ne-isin-var-senin-halen-yok-dolardi-yok-avroydu-1052113569.html
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istanbul, recep tayyip erdoğan, gaziantep, x-ray, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi

18:17 26.12.2021
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın dün Gaziantep Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen X-ray bagaj kontrol cihazını inceleme görüntülerini paylaştı.
Kentteki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını inceledi. Erdoğan, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.
Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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