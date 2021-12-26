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Daily Mail: Türkiye'de bazı klinikler 16 yaşında çocuklara mide küçültme ameliyatı 'tuzağı kuruyor'
Daily Mail: Türkiye'de bazı klinikler 16 yaşında çocuklara mide küçültme ameliyatı 'tuzağı kuruyor'
İngiliz basını, çocuklar için çok tehlikeli olmasına ve çok istinai durumlar dışında uygulanmamasına rağmen, Türkiye'deki bazı kliniklerin 16-18 yaş arasındaki... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T19:12+0300
2021-12-26T19:16+0300
yaşam
ingiltere
türkiye
obezite
çocuk
britanya
ameliyat
mide
ucuz
küçülme
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Daily Mail gazetesi, Britanya'da 18 yaş altına yasak olmasına rağmen Türkiye'deki bazı kliniklerin 16-18 yaş arasındaki çocukları da mide küçültme ameliyatına aldığını yazdı. Ucuz ameliyat teklifleriyle cezbeden Türkiye'deki kliniklerin tehlikesiyle ilgili uyarı niteliğindeki haberde, Türkiye'deki medikal turizm kliniklerinin gençler için çok karmaşık prosedürler gerektiren ameliyatların çok kolay bir işmiş gibi reklamını yaptığı belirtildi. Örneğin Antalya'da Obesity Treatment/Obezite Tedavisi isimli kliniğin, beden kitle endeksi 30 olan 16 yaşındakiler için Birleşik Krallık'taki özel kliniklerin verdiği fiyatın üçte birinden daha az bir miktar olan 3 bin sterline (44 bin 144 lira) tüp mide ameliyatı teklif ettiği aktarıldı. Antalya'daki klinik, tüp mide ameliyatı için tek şartın çocuğun psikoz veya depresyondan mustarip ve alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olmaması olduğunu söylüyor.İstanbul merkezli Natural Beauty Turkey kliniği, kemik incelmesi, anemi ve böbrek taşları gibi belgelenmiş yan etkilerine rağmen, gastrik baypass ameliyatını en küçüğü 16 yaşındaki hastalara teklif ediyor. Daily Mail, yönelttiği sorulara bu iki klinikten yanıt alamadığını kaydetti. Britanya'daki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) sıkı kurallarına göre 18 yaşından küçüklere bu tür ameliyatlar yapılmadan önce tüm cerrahi olmayan seçeneklerin 'yeterince araştırılmış ve başarısız bulunmuş' olmasını gerekiyor. Beden kitle endeksinin 40 ya da 35 olması, tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon gibi ciddi bir durumdan mustarip olunmaması şartı da koşuluyor.NHS Vakfı'na bağlı Southampton Üniversitesi Hastanesi'nden bariatrik cerrah James Byrne, Türkiye'de sunulan tekliflere "Bu yaşta çocuklar, en istisnai durumlar dışında bu tür ameliyatlara girmemelidir" tepkisini gösterdi. "Üst düzey obez çocuklar için kilo verme ameliyatı, diyetisyenler, psikologlar ve tıp uzmanları dahil olmak üzere pek çok profesyonel disiplinden katkı ve sürekli destek ile çocuğun tüm ailesini içeren destek gerektiren oldukça karmaşık bir müdahaledir" uyarısını yapan cerrah, "Ameliyat, özellikle bu yaştaki çocuklar için kolay bir çözüm olarak görülmemeli ve reklamı yapılmamalı" dedi. Pandemide çocuklarda obezite patlamasıUlusal Çocuk Ölçüm Programı'na göre Britanya'da 4-5 yaşındaki çocuklar ve 10-11 yaşındaki çocuklarda obezite oranı, 2019-20'de 9.9 iken, 2020-21'de 14.4'e yükseldi. NHS, geçen ayki açıklamasında alt sınırı iki yaş olan çocuklara destek sunan 15 yeni kilo verme kliniği açmayı planladığını duyurdu.Daily Mail, 22 Ekim'de yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye giden 28 yaşındaki Diarra Akua Eunice Brown isimli Britanya vatandaşının, İstanbul'un Bahçelievler semtinde bir klinikte ameliyat olduğunu, operasyonun başlangıçta başarılı gözükmesine rağmen, kadının iki gün sonra aniden öldüğünü, polis olayla ilgili soruşturma başlattığını hatırlattı.
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ingiltere, türkiye, obezite, çocuk, britanya, ameliyat, mide, ucuz, küçülme, klinik, yağ aldırma

Daily Mail: Türkiye'de bazı klinikler 16 yaşında çocuklara mide küçültme ameliyatı 'tuzağı kuruyor'

19:12 26.12.2021 (güncellendi: 19:16 26.12.2021)
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Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© Twitter
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İngiliz basını, çocuklar için çok tehlikeli olmasına ve çok istinai durumlar dışında uygulanmamasına rağmen, Türkiye'deki bazı kliniklerin 16-18 yaş arasındaki çocukları mide küçültme ameliyatlarına ucuz fiyatlar ve aleni reklamlarla çekmeye çalıştığına dair uyardı.
Daily Mail gazetesi, Britanya'da 18 yaş altına yasak olmasına rağmen Türkiye'deki bazı kliniklerin 16-18 yaş arasındaki çocukları da mide küçültme ameliyatına aldığını yazdı. Ucuz ameliyat teklifleriyle cezbeden Türkiye'deki kliniklerin tehlikesiyle ilgili uyarı niteliğindeki haberde, Türkiye'deki medikal turizm kliniklerinin gençler için çok karmaşık prosedürler gerektiren ameliyatların çok kolay bir işmiş gibi reklamını yaptığı belirtildi.
Örneğin Antalya'da Obesity Treatment/Obezite Tedavisi isimli kliniğin, beden kitle endeksi 30 olan 16 yaşındakiler için Birleşik Krallık'taki özel kliniklerin verdiği fiyatın üçte birinden daha az bir miktar olan 3 bin sterline (44 bin 144 lira) tüp mide ameliyatı teklif ettiği aktarıldı.
Antalya'daki klinik, tüp mide ameliyatı için tek şartın çocuğun psikoz veya depresyondan mustarip ve alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olmaması olduğunu söylüyor.
İstanbul merkezli Natural Beauty Turkey kliniği, kemik incelmesi, anemi ve böbrek taşları gibi belgelenmiş yan etkilerine rağmen, gastrik baypass ameliyatını en küçüğü 16 yaşındaki hastalara teklif ediyor.
Daily Mail, yönelttiği sorulara bu iki klinikten yanıt alamadığını kaydetti.
Britanya'daki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) sıkı kurallarına göre 18 yaşından küçüklere bu tür ameliyatlar yapılmadan önce tüm cerrahi olmayan seçeneklerin 'yeterince araştırılmış ve başarısız bulunmuş' olmasını gerekiyor. Beden kitle endeksinin 40 ya da 35 olması, tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon gibi ciddi bir durumdan mustarip olunmaması şartı da koşuluyor.
NHS Vakfı'na bağlı Southampton Üniversitesi Hastanesi'nden bariatrik cerrah James Byrne, Türkiye'de sunulan tekliflere "Bu yaşta çocuklar, en istisnai durumlar dışında bu tür ameliyatlara girmemelidir" tepkisini gösterdi.
"Üst düzey obez çocuklar için kilo verme ameliyatı, diyetisyenler, psikologlar ve tıp uzmanları dahil olmak üzere pek çok profesyonel disiplinden katkı ve sürekli destek ile çocuğun tüm ailesini içeren destek gerektiren oldukça karmaşık bir müdahaledir" uyarısını yapan cerrah, "Ameliyat, özellikle bu yaştaki çocuklar için kolay bir çözüm olarak görülmemeli ve reklamı yapılmamalı" dedi.

Pandemide çocuklarda obezite patlaması

Ulusal Çocuk Ölçüm Programı'na göre Britanya'da 4-5 yaşındaki çocuklar ve 10-11 yaşındaki çocuklarda obezite oranı, 2019-20'de 9.9 iken, 2020-21'de 14.4'e yükseldi. NHS, geçen ayki açıklamasında alt sınırı iki yaş olan çocuklara destek sunan 15 yeni kilo verme kliniği açmayı planladığını duyurdu.
Daily Mail, 22 Ekim'de yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye giden 28 yaşındaki Diarra Akua Eunice Brown isimli Britanya vatandaşının, İstanbul'un Bahçelievler semtinde bir klinikte ameliyat olduğunu, operasyonun başlangıçta başarılı gözükmesine rağmen, kadının iki gün sonra aniden öldüğünü, polis olayla ilgili soruşturma başlattığını hatırlattı.
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