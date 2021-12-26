https://tr.sputniknews.com/20211226/denizlide-pitbull-saldirisina-ugrayan-13-yasindaki-cocuk-yaralandi-1052135396.html

Denizli'de pitbull saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Denizli'de pitbull saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Köpeğin sahibi gözaltına, köpek de gözetim... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T17:01+0300

2021-12-26T17:01+0300

2021-12-26T17:02+0300

pitbull

türkiye

denizli

çocuk

yaralanma

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Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi’nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.Köpeğin sahibi gözaltındaOlayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu 24 yaşındaki M.A.'yı gözaltına aldı.Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.'Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu'Armin Darban Jafeti, yaptığı açıklamada, köpeğin saldırısına uğradığı için çok korktuğunu belirterek, "Arkadaşımın evinden geliyordum. Aşağıdaki çöp kovasının orada adam köpeğine yemek verecekmiş. Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu. Köpek, ilk kedileri kovaladı. Ondan sonra hemen üzerime geldi. Üzerime zıpladı ve ayağımı çektiğim için çok ısırmadı. Hemen yan komşuların bahçesine sığındım" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211226/erdogan-pitbull-saldirisina-ugrayan-asiyenin-babasiyla-telefonda-gorustu-1052126429.html

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pitbull, denizli, çocuk, yaralanma