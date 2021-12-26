https://tr.sputniknews.com/20211226/diyanet-isleri-baskani-erbas-korkumuzdan-yeni-araba-alamiyoruz-1052125737.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Eski Bakan Okuyan'ın açıklamalarına yanıt veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T11:28+0300

2021-12-26T11:28+0300

2021-12-26T11:43+0300

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

mehmet görmez

araba

yaşar okuyan

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Zanka TV’de yayınlanan 'Söz Meclisten İçeri' programında geçen hafta eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Zengin için cennetin bir kapısı açılırsa, yoksulun bin kapısı açılır” dediğini iddia ederek tepki gösterdi. Okuyan, “Ali Erbaş dalga mı geçiyorsun? Senin bindiğin araba kaç lira? İsraf diyorsun, Diyanet İşleri Başkanı olarak senin 500 tane salonun var. Müftülerle toplantı yapıyorsun 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde. Yazık günah” dedi. Cumhuriyet'teki habere göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Okuyan'a bir mesajla yanıt verdi. Erbaş, Okuyan'ın bahsettiği sözün kendisine ait olmadığını belirtip "Büyük ihtimalle FETÖ olabilir. Mahkeme konuyu takip ediyor. Benim böyle bir ne yazım ne konuşmam var. Böyle bir söz İslam’a aykırı" yanıtı verdi. Erbaş kullandığı araba konusunda da şu ifadeleri kullandı: "Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım." 'İmamlarımızın bilgilerini yenilemeye, kendilerini güncellemeye ihtiyacı var; zor şartlar altında bunu yapıyoruz'Diyanet İşleri Başkanı, teşkilatın etkinlikleri için kullanılan salonlarla ilgili ise şu açıklamayı yaptı: "Salon konusuna gelince bizim 500 değil, Kocatepe Camii’nin altında 40 sene önce yapılan bir salonumuz var. Bir de Başkanlıkta küçük bir salonumuz var. Zaman zaman sezon dışı zamanlarda bazı otellerin kapalı olduğu zamanlarda devletin verdiği harcırah karşılığında hizmet içi eğitimler yapıyoruz tüm kurumlar gibi. Otel sahibinin de zararına olsa da hiç olmazsa çalışan personelini tutmuş oluyor. Kışın işlerine son vermemiş oluyor. İmamlarımızın bilgilerini yenilemeye, kendilerini güncellemeye ihtiyaçları var. Zor şartlarda bunu yapıyoruz." 'Diyanet bütçesinin yüzde 96.4'ü personel maaşı'Erbaş mesajını Diyanet'in bütçesine değinerek tamamladı: "Bütçemizin yüzde 96.4’ü personel maaşıdır. Şu kadar bakanlıktan fazla olmadığını en iyi sizin gibi değerli bakanlarımız bilir. Çünkü sizin zamanınızdaki nasılsa şimdi de öyle. Aşırı bir değişiklik yok. Örnek: Bizim bütçemiz 16 milyar. MEB 189 milyar. Hangisi büyük Sn Bakanım. Konuşurken, yazarken bunları söyleyin diye yazıyorum. Saygı ve muhabbetlerimle Allah’a emanet olunuz.”

https://tr.sputniknews.com/20211217/diyanet-isleri-baskani-erbas-camilerimiz-kampuslerin-susudur-1051878040.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, mehmet görmez, araba, yaşar okuyan