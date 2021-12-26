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Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne terör soruşturması: 16 gözaltı
Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne terör soruşturması: 16 gözaltı
Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T19:16+0300
2021-12-26T19:16+0300
türkiye
hdp
diyarbakır
gözaltı
terör soruşturması
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.Kongredeki sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi."HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır" diyen Sancar, büyük bir barış projesinden söz ettiklerini ifade etti.Sancar, şunları kaydetti:Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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hdp, diyarbakır, gözaltı, terör soruşturması

Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne terör soruşturması: 16 gözaltı

19:16 26.12.2021
© AA / Aziz AslanDiyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı.
Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA / Aziz Aslan
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Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
Kongredeki sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.
Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.
"HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır" diyen Sancar, büyük bir barış projesinden söz ettiklerini ifade etti.
Sancar, şunları kaydetti:
"Bu ülkeye büyük barış projesini getirecek olan bizleriz. Öncülüğünü de gençler yapacaktır. HDP olarak biz öyle, gençlere 'şunları vadediyoruz.' diye konuşma yapmayız. Biz kimseye, gençlere vadetmek gibi bir yetki ve hakka sahip olduğumuzu düşünmüyoruz çünkü karar verecek olanlar gençlerdir. HDP'yi yönetenler gençlerdir. HDP'nin karar organlarında gençler olacak. Biz sizin öncülüğünüzde, sizin mücadele kararlılığınızla, sizin bize yüklediğiniz sorumluluğun hakkını vermeye çalışıyoruz. Veremezsek bizden hesap sorun, bizi eleştirin, takip edin. Bize, hata yaptığımız anda uyarıda bulunun. Gençler olmadan yanlış yola da sapabiliriz. Bizim en büyük denetçimiz sizlersiniz."
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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