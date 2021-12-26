https://tr.sputniknews.com/20211226/duba-hirsizligi-kamerada-uzerine-carsaf-ortup-caldi-1052135797.html

Duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı

Duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı

Ankara'da bir sokaktaki demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T17:34+0300

2021-12-26T17:34+0300

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türkiye

ankara

hırsızlık

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Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı. Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.

türkiye

ankara

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ankara, hırsızlık