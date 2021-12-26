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Duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı
Duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı
Ankara'da bir sokaktaki demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T17:34+0300
2021-12-26T17:34+0300
2021-12-26T17:34+0300
türkiye
ankara
hırsızlık
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Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı. Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.
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ankara, hırsızlık
Duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı
Ankara'da bir sokaktaki demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı.
Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı.
Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.