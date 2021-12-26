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Düzce'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Düzce'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Düzce'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangınının kontrol altına alındı açıklandı. Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T23:31+0300
2021-12-27T00:19+0300
türkiye
yangın
düzce
fabrika
mobilya
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Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde bulunun mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese Düzce ve Kaynaşlı’ya bağlı çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Düzce Valiliği tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Doğanlı köyünde bulunan mobilya fabrikalarının birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız ve çevre illerden gelen destek ekipler ile yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.
türkiye
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yangın, düzce, fabrika, mobilya

Düzce'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

23:31 26.12.2021 (güncellendi: 00:19 27.12.2021)
© AADüzce'de fabrika yangını
Düzce'de fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Düzce'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangınının kontrol altına alındı açıklandı. Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında söndürme ve soğutma işlemleri yapıldı.
Düzce merkeze bağlı Doğanlı köyünde bulunun mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese Düzce ve Kaynaşlı’ya bağlı çok sayıda itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Düzce Valiliği tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Doğanlı köyünde bulunan mobilya fabrikalarının birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız ve çevre illerden gelen destek ekipler ile yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.
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