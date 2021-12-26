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https://tr.sputniknews.com/20211226/erdal-besikcioglu-koronaviruse-yakalandi-bergenin-cekimleri-durdu-1052127690.html
Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı, 'Bergen'in çekimleri durdu
Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı, 'Bergen'in çekimleri durdu
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı. Beşikçioğlu'nun rol aldığı Bergen filminin çekimlerine de bu sebeple ara verildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T12:38+0300
2021-12-26T12:38+0300
2021-12-26T12:43+0300
bergen
yaşam
erdal beşikçioğlu
koronavirüs
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Sinema ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.NTV'nin haberine göre, 51 yaşındaki oyuncunun rol aldığı 'Bergen' adlı sinema filminin çekimleri de bu nedenle durdu.Filmde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan Erdal Beşikçioğlu filmde, Bergen'in katili eski kocasının rolünü canlandırıyor.Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca çekimleri ertelenen Bergen filminin çekimlerinin başlayacağı dönemde ise filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah koronavirüse yakalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210917/bergeni-olduren-halis-serbesti-oynayacak-isim-netlesti-1048991121.html
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bergen, erdal beşikçioğlu, koronavirüs
Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı, 'Bergen'in çekimleri durdu 12:38 26.12.2021 (güncellendi: 12:43 26.12.2021)
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı. Beşikçioğlu'nun rol aldığı Bergen filminin çekimlerine de bu sebeple ara verildi.
Sinema ve dizi oyuncusu
Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
NTV'nin haberine göre, 51 yaşındaki oyuncunun rol aldığı 'Bergen' adlı sinema filminin çekimleri de bu nedenle durdu.
Filmde
Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan Erdal Beşikçioğlu filmde, Bergen'in katili eski kocasının rolünü canlandırıyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca çekimleri ertelenen
Bergen filminin çekimlerinin başlayacağı dönemde ise filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah koronavirüse yakalanmıştı.