Erdoğan: Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar

İstanbul'u sevmek demek Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek Türkiye'yi sevmek demektir.

İstanbul'un fethi bizim için çok önemli. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması da bizim için çok kıymetlidir. İstanbul'un fethi bizim için çok önemli. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması da bizim için çok kıymetlidir.

Verdiğimiz mücadele, bu CHP'nin artıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir. Verdiğimiz mücadele, bu CHP'nin artıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir.

Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir

Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır.

Kadın kolları ilçe başkanı hanımefendi teşkilat toplantısından ayrılıp bir saat sonra geri dönüyor. Hanımefendinin 4 aylık evladı olmasına rağmen parti çalışmalarını aksatmadığı anlatıldı. İstanbul'da da benzer hikayeler var. Kadın kolları ilçe başkanı hanımefendi teşkilat toplantısından ayrılıp bir saat sonra geri dönüyor. Hanımefendinin 4 aylık evladı olmasına rağmen parti çalışmalarını aksatmadığı anlatıldı. İstanbul'da da benzer hikayeler var.

Bu davada bencilliğe yer olmaz, ihanete yer olmaz diyoruz. Bu davada bencilliğe yer olmaz, ihanete yer olmaz diyoruz.

Belediyelere sesleniyorum, hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Asiye pitbull ile nasıl oynuyordu ama oynarken paramparça edilir hale geldi. Belediyelere sesleniyorum, hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Asiye pitbull ile nasıl oynuyordu ama oynarken paramparça edilir hale geldi.

İzmir Belediyesi sende, ne yaptın? Felaketin yaşandığı o yerde şu anda 750 konutu inşa edip vatandaşlara dağıttık, biz buyuz. İzmir Belediyesi sende, ne yaptın? Felaketin yaşandığı o yerde şu anda 750 konutu inşa edip vatandaşlara dağıttık, biz buyuz.

Antalya'da Muğla'da felaket yaşadık, belediyeler sende. Bay Kemal sen ne yaptın? Antalya'da Muğla'da felaket yaşadık, belediyeler sende. Bay Kemal sen ne yaptın?

Faiz, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı bozacağız. Faiz, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı bozacağız.

CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi vermeleri halinde elektriği bedava kullandıracakları sözünüz verdi çiftçiye. Hesap uzmanı bu zatın hesabı başlı başına felaket. Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz, önce şunu bir açıklayın. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi vermeleri halinde elektriği bedava kullandıracakları sözünüz verdi çiftçiye. Hesap uzmanı bu zatın hesabı başlı başına felaket. Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz, önce şunu bir açıklayın.