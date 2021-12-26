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Erdoğan: Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar
14:46 26.12.2021 (güncellendi: 15:44 26.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında "Belediyelere sesleniyorum, hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İstanbul'u sevmek demek Türkiye'yi sevmek demektir.
İstanbul'un fethi bizim için çok önemli. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması da bizim için çok kıymetlidir.
Verdiğimiz mücadele, bu CHP'nin artıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelemizdir.
Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir
Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır.
Kadın kolları ilçe başkanı hanımefendi teşkilat toplantısından ayrılıp bir saat sonra geri dönüyor. Hanımefendinin 4 aylık evladı olmasına rağmen parti çalışmalarını aksatmadığı anlatıldı. İstanbul'da da benzer hikayeler var.
Bu davada bencilliğe yer olmaz, ihanete yer olmaz diyoruz.
Belediyelere sesleniyorum, hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Asiye pitbull ile nasıl oynuyordu ama oynarken paramparça edilir hale geldi.
İzmir Belediyesi sende, ne yaptın? Felaketin yaşandığı o yerde şu anda 750 konutu inşa edip vatandaşlara dağıttık, biz buyuz.
Antalya'da Muğla'da felaket yaşadık, belediyeler sende. Bay Kemal sen ne yaptın?
Faiz, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı bozacağız.
CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi vermeleri halinde elektriği bedava kullandıracakları sözünüz verdi çiftçiye. Hesap uzmanı bu zatın hesabı başlı başına felaket. Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz, önce şunu bir açıklayın.
Seçim meydanında verilen namus sözlerine ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Aralarında terör örgütleri ile iltisaklı olanların olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar belediyede. Utanmadan bana mektup gönderiyor. İBB önünde o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma. Senin o yalanların orada tutuluyor, Bay Kemal ve onun müridi.