Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211226/esini-bicaklayarak-oldurdu-daireyi-atese-verdi-1052126929.html
Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi
Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi
Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı defalarca bıçaklayarak öldüren Muhammed R. daha sonra daireyi ateşe verdi. Muhammed R. polis ekipleri... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T12:19+0300
2021-12-26T12:21+0300
bursa
kadın cinayeti
yangın
suriyeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052126904_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_39576350a1a92a75774ef6478044a85f.jpg
Bursa'da tartıştığı 33 yaşındaki eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed R. daha sonra kaldığı daireyi yaktı. DHA'nın haberine göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Suriye vatandaşı Muhammed R. eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R. dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın, 6 çocuğunun babası olan eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211226/oglu-tarafindan--bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1052122831.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052126904_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_cbb1552a89f726b3dd6123757daa7213.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, kadın cinayeti, yangın, suriyeli

Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi

12:19 26.12.2021 (güncellendi: 12:21 26.12.2021)
© DHABursa- Kadın cinayeti
Bursa- Kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© DHA
Abone ol
Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı defalarca bıçaklayarak öldüren Muhammed R. daha sonra daireyi ateşe verdi. Muhammed R. polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi, yangın büyümeden söndürüldü.
Bursa'da tartıştığı 33 yaşındaki eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed R. daha sonra kaldığı daireyi yaktı.
DHA'nın haberine göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Suriye vatandaşı Muhammed R. eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı.
Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.
Kırıkkale - Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
TÜRKİYE
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
09:07
Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R. dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın, 6 çocuğunun babası olan eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:07Dilipak: Dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü çip taktırır
14:018 markete 150 bin lira fahiş fiyat cezası
13:59LGS tarihi belli oldu
13:58Üsküdar'da beyaz eşya mağazası 100'den fazla kediye ev sahipliği yapıyor
13:35Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim
13:30Güney Afrika'nın özgürleşmesinin öncülerinden Başpiskopos Tutu, Mandela'nın yanına gitti
13:29Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar
13:22Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
13:10Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir
13:10Rize'de FormuLaz heyecanı kış mevsimine taşındı
12:57Portakal üreticisi aracıdan dertli: 'Tarlada 2 lira olan portakal tezgahta 7 liraya kadar çıkıyor'
12:45Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek
12:43Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi
12:38Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı, 'Bergen'in çekimleri durdu
12:31Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti
12:27Kadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular
12:26Putin: ABD ve NATO garanti sunmayı reddederse yanıtımız çok farklı olabilir
12:19Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi
12:08Doktorla hasta arasında çıkan tartışma baklavayla tatlıya bağlandı
12:05Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia