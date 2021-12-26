https://tr.sputniknews.com/20211226/esini-bicaklayarak-oldurdu-daireyi-atese-verdi-1052126929.html

Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi

Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı defalarca bıçaklayarak öldüren Muhammed R. daha sonra daireyi ateşe verdi. Muhammed R. polis ekipleri... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T12:19+0300

2021-12-26T12:19+0300

2021-12-26T12:21+0300

bursa

kadın cinayeti

yangın

suriyeli

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Bursa'da tartıştığı 33 yaşındaki eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed R. daha sonra kaldığı daireyi yaktı. DHA'nın haberine göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Suriye vatandaşı Muhammed R. eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R. dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın, 6 çocuğunun babası olan eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211226/oglu-tarafindan--bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1052122831.html

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bursa, kadın cinayeti, yangın, suriyeli