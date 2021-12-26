Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
https://tr.sputniknews.com/20211226/eski-yunanistan-cumhurbaskani-papulyas-hayatini-kaybetti-1052133590.html
Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas hayatını kaybetti
Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas hayatını kaybetti
Yunanistan'ın eski cumhurbaşkanı Papulyas'ın 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T16:32+0300
2021-12-26T16:32+0300
2021-12-26T16:32+0300
yunanistan
cumhurbaşkanı
karolas papulyas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052133654_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_3b3e40113452f2f0beb4e11c87860449.jpg
Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı görevini on yıl sürdüren Karolas Papulyas 92 yaşında öldü. Yanya'da doğan Papulyas, Atina Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Milano Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Papulyas, doktorasını Köln Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1974'te Yunanistan'ın merkez solda yer alan partisi PASOK'a katılarak politikaya atıldı. Siyasi kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda da hizmet veren Papulyas, 2005-2015 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052133654_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59e6ec73b2b8b589f7c503a26dc836d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, cumhurbaşkanı, karolas papulyas
Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas hayatını kaybetti
Yunanistan'ın eski cumhurbaşkanı Papulyas'ın 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı görevini on yıl sürdüren Karolas Papulyas 92 yaşında öldü.
Yanya'da doğan Papulyas, Atina Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Milano Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.
Papulyas, doktorasını
Köln Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1974'te Yunanistan'ın merkez solda yer alan partisi PASOK'a katılarak politikaya atıldı.
Siyasi kariyeri boyunca
Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda da hizmet veren Papulyas, 2005-2015 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.