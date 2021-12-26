https://tr.sputniknews.com/20211226/eski-yunanistan-cumhurbaskani-papulyas-hayatini-kaybetti-1052133590.html

Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas hayatını kaybetti

Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas hayatını kaybetti

Yunanistan'ın eski cumhurbaşkanı Papulyas'ın 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T16:32+0300

2021-12-26T16:32+0300

2021-12-26T16:32+0300

yunanistan

cumhurbaşkanı

karolas papulyas

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Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı görevini on yıl sürdüren Karolas Papulyas 92 yaşında öldü. Yanya'da doğan Papulyas, Atina Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Milano Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Papulyas, doktorasını Köln Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1974'te Yunanistan'ın merkez solda yer alan partisi PASOK'a katılarak politikaya atıldı. Siyasi kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nda da hizmet veren Papulyas, 2005-2015 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

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yunanistan, cumhurbaşkanı, karolas papulyas