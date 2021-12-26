https://tr.sputniknews.com/20211226/fatih-urek-orkestra-sefini-10-yil-sigortasiz-calistirdigi-icin-davalik-olmustu-ucreti-odeyecek-1052131963.html

Fatih Ürek orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için mahkemelik olmuştu: Ücreti ödeyecek

Fatih Ürek orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için mahkemelik olmuştu: Ücreti ödeyecek

Orkestra şefi Oğuz Mühürdar, Fatih Ürek’in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme 3 bin 581 günlük sigorta ücretinin... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T15:12+0300

2021-12-26T15:12+0300

2021-12-26T15:20+0300

fatih ürek

yaşam

yargıtay

dava

sigorta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052131926_0:0:636:357_1920x0_80_0_0_a7f8f437ccb9826cab6f0a3dc8085644.jpg

Şarkıcı Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığını tespit ederek, sigorta ücretinin ödenmesine karar verdi. Ünlü sanatçı karar itiraz etti. Yargıtay, son noktayı koydu.Sabah’ın aktardığına göre Yargıtay Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek, verilen hükmü onadı. Bu durum sahne ve performans sanatçıları yönünden verilen ve Yüksek Mahkeme tarafından onanan emsal niteliğinde bir karar oldu.Ne olmuştu?Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla avukatı Gökhan Alpertunga aracılığıyla 2014 yılında İstanbul İş Mahkemesine başvurarak dava açmıştı.Mührüdar'ın avukatı Alpertunga dava dilekçesinde, müvekkili Mühürdar'ın 2002 yılında Ürek'in yanında orkestra şefi olarak işe başladığını, fakat ünlü sanatçı Fatih Ürek'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeleri kuruma teslim etmeyerek, sigorta primleri de yatırılmadığını iddia etmişti. 2012 yılında işine son verilinceye kadar ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren Ürek'in bu sigortaya bildirmediğini ileri sürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210624/harbiye-acikhava-konserleri-basliyor-1044809099.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih ürek, yargıtay, dava, sigorta