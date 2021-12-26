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https://tr.sputniknews.com/20211226/fatih-urek-orkestra-sefini-10-yil-sigortasiz-calistirdigi-icin-davalik-olmustu-ucreti-odeyecek-1052131963.html
Fatih Ürek orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için mahkemelik olmuştu: Ücreti ödeyecek
Fatih Ürek orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için mahkemelik olmuştu: Ücreti ödeyecek
Orkestra şefi Oğuz Mühürdar, Fatih Ürek’in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme 3 bin 581 günlük sigorta ücretinin... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T15:12+0300
2021-12-26T15:20+0300
fatih ürek
yaşam
yargıtay
dava
sigorta
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Şarkıcı Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığını tespit ederek, sigorta ücretinin ödenmesine karar verdi. Ünlü sanatçı karar itiraz etti. Yargıtay, son noktayı koydu.Sabah’ın aktardığına göre Yargıtay Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek, verilen hükmü onadı. Bu durum sahne ve performans sanatçıları yönünden verilen ve Yüksek Mahkeme tarafından onanan emsal niteliğinde bir karar oldu.Ne olmuştu?Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla avukatı Gökhan Alpertunga aracılığıyla 2014 yılında İstanbul İş Mahkemesine başvurarak dava açmıştı.Mührüdar'ın avukatı Alpertunga dava dilekçesinde, müvekkili Mühürdar'ın 2002 yılında Ürek'in yanında orkestra şefi olarak işe başladığını, fakat ünlü sanatçı Fatih Ürek'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeleri kuruma teslim etmeyerek, sigorta primleri de yatırılmadığını iddia etmişti. 2012 yılında işine son verilinceye kadar ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren Ürek'in bu sigortaya bildirmediğini ileri sürmüştü.
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fatih ürek, yargıtay, dava, sigorta

Fatih Ürek orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için mahkemelik olmuştu: Ücreti ödeyecek

15:12 26.12.2021 (güncellendi: 15:20 26.12.2021)
© YouTube/Gelinim MutfaktaFatih Ürek
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© YouTube/Gelinim Mutfakta
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Orkestra şefi Oğuz Mühürdar, Fatih Ürek’in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme 3 bin 581 günlük sigorta ücretinin ödenmesini istedi. Fatih Ürek itiraz etse de Yargıtay da aynı kararı verdi. Oğuz Mühürdar’ın avukatı “Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir” dedi
Şarkıcı Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı.
Mahkeme, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığını tespit ederek, sigorta ücretinin ödenmesine karar verdi. Ünlü sanatçı karar itiraz etti. Yargıtay, son noktayı koydu.
Sabah’ın aktardığına göre Yargıtay Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek, verilen hükmü onadı. Bu durum sahne ve performans sanatçıları yönünden verilen ve Yüksek Mahkeme tarafından onanan emsal niteliğinde bir karar oldu.

Ne olmuştu?

Fatih Ürek'in 10 yıl orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla avukatı Gökhan Alpertunga aracılığıyla 2014 yılında İstanbul İş Mahkemesine başvurarak dava açmıştı.
Mührüdar'ın avukatı Alpertunga dava dilekçesinde, müvekkili Mühürdar'ın 2002 yılında Ürek'in yanında orkestra şefi olarak işe başladığını, fakat ünlü sanatçı Fatih Ürek'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeleri kuruma teslim etmeyerek, sigorta primleri de yatırılmadığını iddia etmişti. 2012 yılında işine son verilinceye kadar ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren Ürek'in bu sigortaya bildirmediğini ileri sürmüştü.
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