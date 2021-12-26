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Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir
Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir
Fenerbahçe Yönetimi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarına resmi siteden çağrıda bulundu. Paylaşılan metinde... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T13:10+0300
2021-12-26T13:10+0300
spor
türkiye
fenerbahçe
futbol
taraftar
maç
gerginlik
yeni malatyaspor
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Fenerbahçe 'nin resmi sitesinden yayınlanan çağrı mesajı şu şekilde:
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türkiye, fenerbahçe, futbol, taraftar, maç, gerginlik, yeni malatyaspor

Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir

13:10 26.12.2021
© İHAAlanyaspor’a mağlup olan Fenerbahçe
Alanyaspor’a mağlup olan Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA
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Fenerbahçe Yönetimi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi taraftarına resmi siteden çağrıda bulundu. Paylaşılan metinde "Tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir" ifadesine yer verildi.
Fenerbahçe 'nin resmi sitesinden yayınlanan çağrı mesajı şu şekilde:
"Futbol Takımımız bu akşam 19.00’da, Süper Lig 2021-22 sezonu ilk yarısının son maçında, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu gündemde, taraftarlarımızın olumlu, olumsuz, eleştirel fark etmeksizin yapıcılık ortak noktasında buluşan tüm görüşleri bizim için çok kıymetli; destekleri ise Fenerbahçemiz için olmazsa olmazdır. Bu akşam Takımımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçta da taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir. Fenerbahçe, takımı, taraftarı, üyeleriyle bir aile ve bir bütündür. Bizi biz yapan, Fenerbahçe’yi güçlü kılan da budur."
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ile Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
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