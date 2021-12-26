https://tr.sputniknews.com/20211226/gocmenler-yanlis-tira-kacak-bindiler-sofya-yerine-canakkaleye-geldiler-1052127447.html

Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti

Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti

Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binerek Sofya’ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T12:31+0300

2021-12-26T12:31+0300

2021-12-26T12:47+0300

kaçak göçmenler

türkiye

bulgaristan

çanakkale

edirne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052127422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e829488285e0fdf1e384bccc5735b4a.jpg

Bulgaristan’dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir’e taşırken Edirne’de mola veren Bulgar plakalı TIR'ın sürücüsü uykudayken, brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa’ya gitme hayali, Küçükkuyu’da son buldu.Hurda alüminyum yüklü tır ile Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.

https://tr.sputniknews.com/20211218/izmir-aciklarinda-50-kacak-gocmen-yakalandi-1051885480.html

türkiye

bulgaristan

çanakkale

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaçak göçmenler, bulgaristan, çanakkale, edirne