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Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti
Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti
Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binerek Sofya’ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T12:31+0300
2021-12-26T12:47+0300
kaçak göçmenler
türkiye
bulgaristan
çanakkale
edirne
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Bulgaristan’dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir’e taşırken Edirne’de mola veren Bulgar plakalı TIR'ın sürücüsü uykudayken, brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa’ya gitme hayali, Küçükkuyu’da son buldu.Hurda alüminyum yüklü tır ile Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.
https://tr.sputniknews.com/20211218/izmir-aciklarinda-50-kacak-gocmen-yakalandi-1051885480.html
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kaçak göçmenler, bulgaristan, çanakkale, edirne

Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti

12:31 26.12.2021 (güncellendi: 12:47 26.12.2021)
© İHABulgar plakalı TIR, kaçak göçmenler
Bulgar plakalı TIR, kaçak göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA
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Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binerek Sofya’ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir istikametine hareket etmesiyle Çanakkale’ye kadar geldiler. Yolda donma tehlikesi atlatan düzensiz göçmenler aracın dorsesinin brandasını yırtarak yoldaki vatandaşlardan yardım istediler.
Bulgaristan’dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir’e taşırken Edirne’de mola veren Bulgar plakalı TIR'ın sürücüsü uykudayken, brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa’ya gitme hayali, Küçükkuyu’da son buldu.
Hurda alüminyum yüklü tır ile Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.
Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı.
İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.
İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
TÜRKİYE
İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı
18 Aralık, 09:59
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