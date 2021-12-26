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https://tr.sputniknews.com/20211226/guney-afrikanin-ozgurlesmesinin-onculerinden-baspiskopos-tutu-mandelanin-yanina-gitti-1052129004.html
Güney Afrika'nın özgürleşmesinin öncülerinden Başpiskopos Tutu, Mandela'nın yanına gitti
Güney Afrika'nın özgürleşmesinin öncülerinden Başpiskopos Tutu, Mandela'nın yanına gitti
Güney Afrika'da ırkçı apartheid rejiminin sona erdirilmesinde önemli rol oynayan Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayata gözlerini... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T13:30+0300
2021-12-26T14:09+0300
dünya
güney afrika
nelson mandela
desmond tutu
cyril ramaphosa
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Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ırkçılıkla mücadelenin simge isminin ölümünü duyururken, "Ulusumuzun olağanüstü bir Güney Afrikalı nesline vedasında bir başka yas dönemi" dedi. Ramaphosa, Başpiskopos Desmond Tutu'nun 'özgürleştirilmiş Güney Afrika'nın gelecek nesillere miras bırakılmasına yardım ettiğini' dile getirdi. Güney Afrika'nın dünyaca tanınan isimlerinden biri olan Tutu, özgürlük lideri Nelson Mandela'nın çağdaşıydı ve onun gibi 1948-1991 arası Güney Afrika'da beyaz azınlık hükümetinin siyah çoğunluğa dayattığı ırk ayrımı-ayrımcılık politikasını bitirmeye yönelik hareketin itici güçlerinden biriydi. Apartheid sistemini ortadan kaldırma mücadelesindeki rolü nedeniyle 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.Apartheid döneminin son Devlet Başkanı olarak rejimin sona erdirilmesinde rol oynayan FW de Clerk de birkaç hafta önce 85 yaşında öldü. Ramaphosa, 'ikonik bir manevi lider, apartheid karşıtı eylemci, küresel insan hakları savunucusu, eşsiz bir vatansever' diye nitelediği Tutu'nun 'ırk ayrımı altında baskı, adaletsizlik ve şiddete maruz kalanlar ve dünyanın dört bir yanındaki ezilmişler' için de sesini yükselttiğine dikkat çekti. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nda görev aldıMandela, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Tutu'yu apartheid döneminde hem beyazlar hem de siyahlar tarafından işlenen suçları araştırmak üzere kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'na atamıştı.Gökkuşağı Ulusu gerçekliğe dönüşemediApartheid sonrası Güney Afrika'nın etnik karışımını tanımlamak için Gökkuşağı Ulusu terimini icat eden Tutu, son yıllarında ulusun kendisinin hayal ettiği şekilde bir araya gelememesinden duyduğu üzüntüyü ifade etmişti. İsrail'e karşı tam küresel boykot çağrısı yapmıştıFilistinlilerin haklarını da savunan Tutu, 2014'te İsrail gazetesi Haaretz için yazdığı makalede, Güney Afrika'da apartheid rejiminin diz çökmesine neden olan ekonomi ve ticaret dahil tam küresel boykotun İsrail'e karşı da uygulanması ve İsrailliler ile Filistinlilerin kutsal topraklardaki krize sürdürülebilir çözüm için liderlerinin ötesine bakması çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20180718/nelson-mandela-guney-afrika-dogum-gunu-irkcilik-savascisi-1034348010.html
https://tr.sputniknews.com/20211111/guney-afrikada-apartheid-doneminin-son-cumhurbaskani-de-klerk-hayatini-kaybetti--1050699514.html
https://tr.sputniknews.com/20160516/mandela-cia-afrika-rickard-1022764948.html
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güney afrika, nelson mandela, desmond tutu, cyril ramaphosa

Güney Afrika'nın özgürleşmesinin öncülerinden Başpiskopos Tutu, Mandela'nın yanına gitti

13:30 26.12.2021 (güncellendi: 14:09 26.12.2021)
© AA / Ashraf Hendricks Güney Afrika'da ‘Nelson Mandela Günü’ kutlandı
Güney Afrika'da ‘Nelson Mandela Günü’ kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA / Ashraf Hendricks
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Güney Afrika'da ırkçı apartheid rejiminin sona erdirilmesinde önemli rol oynayan Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ırkçılıkla mücadelenin simge isminin ölümünü duyururken, "Ulusumuzun olağanüstü bir Güney Afrikalı nesline vedasında bir başka yas dönemi" dedi.
Ramaphosa, Başpiskopos Desmond Tutu'nun 'özgürleştirilmiş Güney Afrika'nın gelecek nesillere miras bırakılmasına yardım ettiğini' dile getirdi.
Güney Afrika'nın dünyaca tanınan isimlerinden biri olan Tutu, özgürlük lideri Nelson Mandela'nın çağdaşıydı ve onun gibi 1948-1991 arası Güney Afrika'da beyaz azınlık hükümetinin siyah çoğunluğa dayattığı ırk ayrımı-ayrımcılık politikasını bitirmeye yönelik hareketin itici güçlerinden biriydi. Apartheid sistemini ortadan kaldırma mücadelesindeki rolü nedeniyle 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.
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Ramaphosa, 'ikonik bir manevi lider, apartheid karşıtı eylemci, küresel insan hakları savunucusu, eşsiz bir vatansever' diye nitelediği Tutu'nun 'ırk ayrımı altında baskı, adaletsizlik ve şiddete maruz kalanlar ve dünyanın dört bir yanındaki ezilmişler' için de sesini yükselttiğine dikkat çekti.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nda görev aldı

Mandela, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Tutu'yu apartheid döneminde hem beyazlar hem de siyahlar tarafından işlenen suçları araştırmak üzere kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'na atamıştı.
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Gökkuşağı Ulusu gerçekliğe dönüşemedi

Apartheid sonrası Güney Afrika'nın etnik karışımını tanımlamak için Gökkuşağı Ulusu terimini icat eden Tutu, son yıllarında ulusun kendisinin hayal ettiği şekilde bir araya gelememesinden duyduğu üzüntüyü ifade etmişti.

İsrail'e karşı tam küresel boykot çağrısı yapmıştı

Filistinlilerin haklarını da savunan Tutu, 2014'te İsrail gazetesi Haaretz için yazdığı makalede, Güney Afrika'da apartheid rejiminin diz çökmesine neden olan ekonomi ve ticaret dahil tam küresel boykotun İsrail'e karşı da uygulanması ve İsrailliler ile Filistinlilerin kutsal topraklardaki krize sürdürülebilir çözüm için liderlerinin ötesine bakması çağrısında bulunmuştu.
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