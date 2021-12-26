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https://tr.sputniknews.com/20211226/hazine-ve-maliye-bakanligi-436-personel-istihdam-edecek-1052127892.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T12:45+0300
2021-12-26T12:45+0300
türkiye
türkiye
personel
işe alım
alım
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı alınacak. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.Ayrıca, taşra teşkilatı için 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak.Bakanlık 136 sözleşmeli personel alımı yapacakAlınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/kultur-ve-turizm-bakanligi-15-uzman-yardimcisi-alacak-1052072965.html
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türkiye, personel, işe alım, alım, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek

12:45 26.12.2021
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında toplam 436 personel alacak.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı alınacak. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.
Ayrıca, taşra teşkilatı için 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Bakanlık 136 sözleşmeli personel alımı yapacak

Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.
Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.
Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
TÜRKİYE
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
24 Aralık, 09:35
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