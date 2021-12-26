https://tr.sputniknews.com/20211226/hisar-o-son-kabul-atisinda-yuksek-hizli-hedefi-imha-etti-1052134558.html

HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T16:46+0300

2021-12-26T16:46+0300

2021-12-26T16:46+0300

hisar o+

savunma

ismail demir

envanter

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi. Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir şunları kaydetti: "Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun." HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu. HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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hisar o+, ismail demir, envanter