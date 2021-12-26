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İçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, bazı İBB personellerinin çeşitli terör örgütüne üye olduğu iddiasının tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirdi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T19:44+0300
2021-12-26T21:22+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İçişleri Bakanlığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır” açıklaması yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı

19:44 26.12.2021 (güncellendi: 21:22 26.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterİBB binası
İBB binası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İçişleri Bakanlığı, bazı İBB personellerinin çeşitli terör örgütüne üye olduğu iddiasının tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır” açıklaması yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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