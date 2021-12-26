https://tr.sputniknews.com/20211226/icisleri-bakanligi-ibbde-teror-iltisakli-personel-iddiasina-iliskin-teftis-baslatildi-1052138132.html

İçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: İBB'de terör iltisaklı personel iddiasına ilişkin teftiş başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, bazı İBB personellerinin çeşitli terör örgütüne üye olduğu iddiasının tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirdi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T19:44+0300

2021-12-26T19:44+0300

2021-12-26T21:22+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İçişleri Bakanlığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır” açıklaması yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)