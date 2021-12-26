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İddia: Myanmar'da ordu, kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürüp, cesetlerini ateşe verdi
İddia: Myanmar'da ordu, kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürüp, cesetlerini ateşe verdi
Myanmar’da ordunun aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T02:24+0300
2021-12-26T02:31+0300
dünya
ordu
myanmar
öldürme
ateşe vermek
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Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin yakın Mo So köyünde ortaya çıkan fotoğraflar, sosyal medyada yayıldı.Hesaplar tamamen doğrulanamasa da fotoğraflarda yanmış 3 araçta 30'dan fazla kişinin cesetlerinin görüldüğü aktarıldı.Olay yerine gittiğini söyleyen bir köylü, Associated Press haber ajansı kurbanların dün Mo So'nun hemen yanındaki Koi Ngan köyü yakınlarında silahlı direniş grupları ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmalardan kaçtığını belirtti.Köylü, kurbanların kasabanın batısındaki mülteci kamplarına giderken, askerler tarafından tutuklandıktan sonra öldürüldüklerini savundu.Hükümetin iddialar hakkında yorum yapmadığı belirtildi. Ancak devlete ait Myanma Alinn günlük gazetesine göre, Mo So yakınlarında Karenni Ulusal İlerici Partisi olarak bilinen silahlı etnik güçlerinin üyeleri ve orduya karşı olanlar, şüpheli araçlara binerek ordunun dur ihtarına uymadı ve saldırdı.Ayrıca orduyla savaşmak için eğitime katılacak yeni üyelerin aralarında olduğu grubun seyahat ettiği 7 araç yangında kül oldu. Ölenler hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.AP'ye konuşan tanık, kalıntıların tanınmayacak şekilde yakıldığını, tıbbi malzeme ve yiyeceklerle birlikte çocuk ve kadın kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi.Öldürüldükleri anı görmediğini ancak ölenlerin bazılarının Mo So köylüleri olduğuna inandığını ifade eden tanık, yakalananların yerel olarak örgütlenmiş milis grupların üyeleri olduğunu reddetti.Karenni İnsan Hakları Grubu Direktörü Banyar Khun Aung, "Bu iğrenç bir suç ve Noel dönemindeki en kötü olay. Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz" dedi.
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ordu, myanmar, öldürme, ateşe vermek

İddia: Myanmar'da ordu, kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürüp, cesetlerini ateşe verdi

02:24 26.12.2021 (güncellendi: 02:31 26.12.2021)
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHAMyanmar, ordu
Myanmar, ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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Myanmar’da ordunun aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edildi.
Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin yakın Mo So köyünde ortaya çıkan fotoğraflar, sosyal medyada yayıldı.
Hesaplar tamamen doğrulanamasa da fotoğraflarda yanmış 3 araçta 30'dan fazla kişinin cesetlerinin görüldüğü aktarıldı.
Olay yerine gittiğini söyleyen bir köylü, Associated Press haber ajansı kurbanların dün Mo So'nun hemen yanındaki Koi Ngan köyü yakınlarında silahlı direniş grupları ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmalardan kaçtığını belirtti.
Köylü, kurbanların kasabanın batısındaki mülteci kamplarına giderken, askerler tarafından tutuklandıktan sonra öldürüldüklerini savundu.
Hükümetin iddialar hakkında yorum yapmadığı belirtildi. Ancak devlete ait Myanma Alinn günlük gazetesine göre, Mo So yakınlarında Karenni Ulusal İlerici Partisi olarak bilinen silahlı etnik güçlerinin üyeleri ve orduya karşı olanlar, şüpheli araçlara binerek ordunun dur ihtarına uymadı ve saldırdı.
Ayrıca orduyla savaşmak için eğitime katılacak yeni üyelerin aralarında olduğu grubun seyahat ettiği 7 araç yangında kül oldu. Ölenler hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
AP'ye konuşan tanık, kalıntıların tanınmayacak şekilde yakıldığını, tıbbi malzeme ve yiyeceklerle birlikte çocuk ve kadın kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi.
Öldürüldükleri anı görmediğini ancak ölenlerin bazılarının Mo So köylüleri olduğuna inandığını ifade eden tanık, yakalananların yerel olarak örgütlenmiş milis grupların üyeleri olduğunu reddetti.
Karenni İnsan Hakları Grubu Direktörü Banyar Khun Aung, "Bu iğrenç bir suç ve Noel dönemindeki en kötü olay. Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz" dedi.
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