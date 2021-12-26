https://tr.sputniknews.com/20211226/israil-basbakani-bennett-karantinaya-alindi-1052137071.html

İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kızının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T18:58+0300

2021-12-26T18:58+0300

2021-12-26T18:58+0300

koronavirüs

israil

naftali bennett

karantina

koronavirüs

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 14 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı. Benett, kızının Kovid-19’a yakalanmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Benett’in Golan Tepeleri'ndeki kabine toplantısından ayrıldığı ve PCR testi negatif çıkana kadar kızından ayrı olarak kendini tecrit edeceği aktarıldı.Başbakanlık ayrıca, Bennett’e söz konusu toplantıya katılmadan önce hızlı bir antijen testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı ifade edildi. Toplantıdan önce tüm katılımcılara hızlı antijen testi yapıldığını bildiren Başbakanlık, bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktararak, söz konusu çalışanın derhal karantinaya alındığını ve başbakan veya diğer bakanlarla temasa geçmediğini açıkladı.Başbakanlık, enfekte kişiyle temasa geçen diğer çalışanların ise testlerinin negatif çıktığını fakat tedbir amaçlı kabine toplantısından çıkarıldıkları ifade edildi.İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 364 bin 282 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 8 bin 242 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'de bugüne kadar bin 118 kişi de ise Omicron mutasyonu tespit edildi.

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