Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211226/istanbulda-operasyon-91-bin-kacak-ilac-ele-gecirildi-1052137518.html
İstanbul'da operasyon: 91 bin kaçak ilaç ele geçirildi
İstanbul'da operasyon: 91 bin kaçak ilaç ele geçirildi
İstanbul Esenler'de yapılan kaçak ilaç operasyonunda, toplam 91 bin 938 adet reçetesiz kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T19:14+0300
2021-12-26T19:14+0300
2021-12-26T19:14+0300
türkiye
istanbul
operasyon
polis
esenler
ilaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052137320_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_8db39de121d4d4e89ef096c1f72aa56a.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenler'de, sahte ilaç üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında, geçen 26 Aralık Cuma günü Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile Esentepe Mahallesi'ndeki bir ecza deposuna baskın düzenlendi.Operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen; farklı markalara ait 4 bin 096 kutu halinde toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ele geçirildi. K.Ö. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “Reçetesiz Kaçak İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211126/istanbulda-sahte-ilac-depolarina-baskin-1051172938.html
türkiye
istanbul
esenler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052137320_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_e57a571a69c6c9ef77f5d19537d2d2a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, operasyon, polis, esenler, ilaç
İstanbul'da operasyon: 91 bin kaçak ilaç ele geçirildi
İstanbul Esenler'de yapılan kaçak ilaç operasyonunda, toplam 91 bin 938 adet reçetesiz kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
Esenler'de, sahte ilaç üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, geçen 26 Aralık Cuma günü
Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile Esentepe Mahallesi'ndeki bir ecza deposuna baskın düzenlendi.
Operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen; farklı
markalara ait 4 bin 096 kutu halinde toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ele geçirildi. K.Ö. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “
Reçetesiz Kaçak İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan adliyeye sevk edildi.