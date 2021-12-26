https://tr.sputniknews.com/20211226/istanbulda-pitbull-saldirisi-2-yarali-1052138664.html

İstanbul'da pitbull saldırısı: 2 yaralı

İstanbul'da pitbull saldırısı: 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 çocuk yaralandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T20:44+0300

2021-12-26T20:44+0300

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türkiye

istanbul

saldırı

pitbull

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İstanbul Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak'taki parkta bulunan basketbol sahasında basket oynayan Muhammed Can Değirmenci ile Samet Eren Özger, sahipsiz ve tasmasız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.Köpeğin saldırısı sonucu ayaklarından hafif yaralanan 2 çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, basketbol sahasının kapısını çöp konteynırları ile kapatarak saldırgan köpeğin kaçmasını engelledi. Belediye ekipleri, köpeği Sultangazi Hayvan Barınağına teslim etti.Saldırıya uğrayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Köpeği serbest bıraktığı ve o sırada alkollü olduğu iddia edilen kişi polis tarafından aranıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211226/pitbull-saldirisinda-yaralanan-asiyenin-ilk-doku-nakli-ameliyati-tamamlandi-1052136117.html

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istanbul, saldırı, pitbull