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İstanbul'da pitbull saldırısı: 2 yaralı
İstanbul'da pitbull saldırısı: 2 yaralı
İstanbul Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 çocuk yaralandı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T20:44+0300
2021-12-26T20:44+0300
türkiye
istanbul
saldırı
pitbull
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İstanbul Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak'taki parkta bulunan basketbol sahasında basket oynayan Muhammed Can Değirmenci ile Samet Eren Özger, sahipsiz ve tasmasız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.Köpeğin saldırısı sonucu ayaklarından hafif yaralanan 2 çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, basketbol sahasının kapısını çöp konteynırları ile kapatarak saldırgan köpeğin kaçmasını engelledi. Belediye ekipleri, köpeği Sultangazi Hayvan Barınağına teslim etti.Saldırıya uğrayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Köpeği serbest bıraktığı ve o sırada alkollü olduğu iddia edilen kişi polis tarafından aranıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211226/pitbull-saldirisinda-yaralanan-asiyenin-ilk-doku-nakli-ameliyati-tamamlandi-1052136117.html
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istanbul, saldırı, pitbull

İstanbul'da pitbull saldırısı: 2 yaralı

20:44 26.12.2021
© AApitbull
pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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İstanbul Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 çocuk yaralandı.
İstanbul Sultangazi'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak'taki parkta bulunan basketbol sahasında basket oynayan Muhammed Can Değirmenci ile Samet Eren Özger, sahipsiz ve tasmasız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Köpeğin saldırısı sonucu ayaklarından hafif yaralanan 2 çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, basketbol sahasının kapısını çöp konteynırları ile kapatarak saldırgan köpeğin kaçmasını engelledi. Belediye ekipleri, köpeği Sultangazi Hayvan Barınağına teslim etti.
Saldırıya uğrayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köpeği serbest bıraktığı ve o sırada alkollü olduğu iddia edilen kişi polis tarafından aranıyor.
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
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