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İYİ Partili Çıray: Biontech'ten vazgeçmeyin
İYİ Partili Çıray: Biontech'ten vazgeçmeyin
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. BionTech’ten, yani... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T14:28+0300
2021-12-26T14:28+0300
koronavirüs
türkiye
aytun çıray
sağlık bakanlığı
aşı
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
sinovac
turkovac
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Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayı verildiğini açıkladığı yerli aşı Turkovac'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu öne süren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir. Hükümete şunu tavsiye ediyorum: BionTech’ten, yani messenger RNA aşılarından vazgeçmesinler" dedi.Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı acil kullanım onayı verdiği yerli aşı Turkovac'la ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Hükümetin pandemiyle mücadele süreçlerini kötü yönettiğini söyleyen Çıray, Turkovac aşısının koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia etti.'Türkiye'nin aşı yapması yeni değil'
https://tr.sputniknews.com/20211224/turkovacin-16-18-yas-grubundaki-etkinlik-calismalari-gelecek-hafta-baslayacak-1052090919.html
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türkiye, aytun çıray, sağlık bakanlığı, aşı, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, sinovac, turkovac

İYİ Partili Çıray: Biontech'ten vazgeçmeyin

14:28 26.12.2021
© AA / Yasemin Kalyoncuoğlu Aytun Çıray
Aytun Çıray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. BionTech’ten, yani messenger RNA aşılarından vazgeçmesinler" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayı verildiğini açıkladığı yerli aşı Turkovac'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu öne süren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir. Hükümete şunu tavsiye ediyorum: BionTech’ten, yani messenger RNA aşılarından vazgeçmesinler" dedi.
Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı acil kullanım onayı verdiği yerli aşı Turkovac'la ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Hükümetin pandemiyle mücadele süreçlerini kötü yönettiğini söyleyen Çıray, Turkovac aşısının koruyuculuğunun düşük olduğunu iddia etti.

'Türkiye'nin aşı yapması yeni değil'

"Bu felaket başlayalı 2 yılın sonuna geldik. Ne yazık ki hem Covid'le mücadele hem de aşılama sürecini kötü yönettiler. Öncelikle hangi aşıdan başlayacaklarına karar veremediler. Çin'den Sinovac aşısını aldılar. Daha sonra Sinovac'ın yeni varyantlar üzerinde daha az etkili olduğu, Covid'in bizzat kendisinde de messenger RNA aşıları yani BionTech kadar etkili olmadığı ortaya çıktı. Bu kez de messenger RNA aşılarına geçiş yaptılar. Hıfzısıhha'yı kapattıkları için aslında bir merkezde yapılması gereken aşı araştırmalarını 13 ayrı yerde yaptılar. Çok geciktiler, hala faz çalışmalarını bitiremediler. Turkovac diye ilan ettikleri, Sinovac'ın eşdeğeri olan aşıyı sanki yeni bir buluşmuş gibi ortaya koymaya çalışıyorlar. Tabii ki Türkiye'de aşı yapılmasından çok memnun oluruz. Geçmişte bizim yönettiğimiz Türkiye'de Hıfzısıhha açıkken Türkiye aşı üretti. Hatta Cumhuriyet’in ilk yıllarında aşı üreterek yabancı ülkelere de gönderdi. Türkiye'nin aşı yapması yeni değil."
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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