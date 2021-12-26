İYİ Partili Çıray: Biontech'ten vazgeçmeyin

"Bu felaket başlayalı 2 yılın sonuna geldik. Ne yazık ki hem Covid'le mücadele hem de aşılama sürecini kötü yönettiler. Öncelikle hangi aşıdan başlayacaklarına karar veremediler. Çin'den Sinovac aşısını aldılar. Daha sonra Sinovac'ın yeni varyantlar üzerinde daha az etkili olduğu, Covid'in bizzat kendisinde de messenger RNA aşıları yani BionTech kadar etkili olmadığı ortaya çıktı. Bu kez de messenger RNA aşılarına geçiş yaptılar. Hıfzısıhha'yı kapattıkları için aslında bir merkezde yapılması gereken aşı araştırmalarını 13 ayrı yerde yaptılar. Çok geciktiler, hala faz çalışmalarını bitiremediler. Turkovac diye ilan ettikleri, Sinovac'ın eşdeğeri olan aşıyı sanki yeni bir buluşmuş gibi ortaya koymaya çalışıyorlar. Tabii ki Türkiye'de aşı yapılmasından çok memnun oluruz. Geçmişte bizim yönettiğimiz Türkiye'de Hıfzısıhha açıkken Türkiye aşı üretti. Hatta Cumhuriyet’in ilk yıllarında aşı üreterek yabancı ülkelere de gönderdi. Türkiye'nin aşı yapması yeni değil."