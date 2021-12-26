https://tr.sputniknews.com/20211226/k-pop-grubu-btsnin-iki-uyesi-daha-koronaviruse-yakalandi-1052120878.html

K-pop grubu BTS'nin iki üyesi daha koronavirüse yakalandı

K-pop grubu BTS'nin iki üyesi daha koronavirüse yakalandı

Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS’nin iki üyesinin daha koronavirüse yakalanması ile grupta Kovid-19 teşhisi konulan üye sayısı 3’e yükseldi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T02:43+0300

2021-12-26T02:43+0300

2021-12-26T02:43+0300

koronavirüs

k-pop

bts

koronavirüs

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Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS’nin yönetim şirketi Big Hit Müzik tarafından yapılan açıklamada, grubun 27 yaşındaki üyesi RM lakaplı Kim Nam-joon ve 29 yaşındaki üyesi Jin lakaplı Kim Seok-jin’in Kovid-19’a yakalandığı belirtildi. Yedi üyesi bulunan grupta dün ise grubun söz yazarı ve rapçisi Suga’nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.Şirket, grubun üç üyesinin de geçtiğimiz ağustos ayında Kovid-19’a karşı ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıklarken, RM’nin semptom göstermediğini, Jin’in ise hafif semptomları olduğunu aktardı. Şirket ayrıca, Jin ve RM'nin Güney Kore'ye döndükten sonra diğer grup üyeleriyle herhangi bir teması olmadığını belirtti.Gruptaki söz konusu Kovid-19 vakaları, grubun 2019’dan bu yana ABD’de verdikleri ilk konserin ardından Güney Kore’ye dönmeleri ile tespit edildi. Güney Kore’ye dönüşte gruba yapılan ilk testlerin ise negatif çıktığı ifade edildi.

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k-pop, bts, koronavirüs