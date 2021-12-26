https://tr.sputniknews.com/20211226/kanalizasyon-borusu-doseyen-25-yasindaki-isci-toprak-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1052121140.html

Kanalizasyon borusu döşeyen 25 yaşındaki işçi, toprak altında kalarak hayatını kaybetti

Kanalizasyon borusu döşeyen 25 yaşındaki işçi, toprak altında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon borusu döşedikleri sırada toprak kayması nedeniyle toprak altında kalan işçi Ferhat Doğan, hayatını kaybetti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T03:10+0300

2021-12-26T03:10+0300

2021-12-26T03:14+0300

aydın

işçi

kanalizasyon

türkiye

göçük

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Sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan, kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi.Doğan, iddiaya göre, ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı .Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

aydın

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aydın, işçi, kanalizasyon, göçük