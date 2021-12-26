Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, hükümete “Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” çağrısı yaptı.Kılıçdaroğlu paylaşımda, şunları ifade etti:
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek "Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, hükümete “Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımda, şunları ifade etti:
“Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.”
Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.