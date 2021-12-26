Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211226/kilicdaroglu-6-ay-boyunca-isten-cikarma-yasaklansin-1052128645.html
Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek "Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T13:22+0300
2021-12-26T13:22+0300
ekonomi
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
asgari ücret
işten çıkarma
ekonomi
işten çıkarma yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049902363_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f8e338b119932448f91cb14965116ac1.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, hükümete “Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” çağrısı yaptı.Kılıçdaroğlu paylaşımda, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211226/kilicdaroglu-yavas-ve-imamoglu-one-cikariliyor-ama-istanbul-ve-ankaranin-yonetimini-birakamayiz-1052125440.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049902363_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_25aaa287a299395a6c623524c8a3b878.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, asgari ücret, işten çıkarma, ekonomi, işten çıkarma yasağı

Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

13:22 26.12.2021
© AA / Sabri KesenCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA / Sabri Kesen
Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek "Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, hükümete “Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımda, şunları ifade etti:
“Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.”
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu - Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Yavaş ve İmamoğlu öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız
11:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:07Dilipak: Dövme ve piercing yaptıranların önemli bir bölümü çip taktırır
14:018 markete 150 bin lira fahiş fiyat cezası
13:59LGS tarihi belli oldu
13:58Üsküdar'da beyaz eşya mağazası 100'den fazla kediye ev sahipliği yapıyor
13:35Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim
13:30Güney Afrika'nın özgürleşmesinin öncülerinden Başpiskopos Tutu, Mandela'nın yanına gitti
13:29Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar
13:22Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
13:10Fenerbahçe'den taraftara çağrı: Hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir
13:10Rize'de FormuLaz heyecanı kış mevsimine taşındı
12:57Portakal üreticisi aracıdan dertli: 'Tarlada 2 lira olan portakal tezgahta 7 liraya kadar çıkıyor'
12:45Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek
12:43Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi
12:38Erdal Beşikçioğlu koronavirüse yakalandı, 'Bergen'in çekimleri durdu
12:31Yanlış tıra kaçak binen göçmenler Sofya yerine Çanakkale'ye gitti
12:27Kadın kurye, trafikte tartıştığı kişi tarafından darp edildi: 'Kadınım' dediğim halde vurdular
12:26Putin: ABD ve NATO garanti sunmayı reddederse yanıtımız çok farklı olabilir
12:19Bursa'da kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, daireyi ateşe verdi
12:08Doktorla hasta arasında çıkan tartışma baklavayla tatlıya bağlandı
12:05Avusturya'nın yolsuzlukla suçlanan eski başbakanı Kurz hakkında yeni iddia