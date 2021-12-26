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Kılıçdaroğlu: Yavaş ve İmamoğlu öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız
Kılıçdaroğlu: Yavaş ve İmamoğlu öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığı için Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T11:09+0300
2021-12-26T11:16+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
recep tayyip erdoğan
chp
mustafa balbay
mansur yavaş
faiz
ekrem imamoğlu
cumhurbaşkanı adayı
erken seçim
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Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajı bugünkü yazısına taşıdı. Kılıçdaroğlu “Önceki seçimlerde AK Parti’ye oy vermiş seçmende ciddi bir çekilme var. Ancak bu seçmenin büyük yönelim gösterdiği bir parti yok. Halk iktidardan bıktı ama net bir alternatife de yönelmiyor. Bunu nasıl sağlayacaksınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Halkın bize sorduğu kritik soru şu: Siz ne yapacaksınız? Bu soru önemli. Bu, halkın başka seçeneğe yöneldiğini gösteriyor. Sadece bu iktidarın olumsuzluklarını anlatmak yetmez, çözümü koymak gerek. Bunu yapınca inandırıcı oluyoruz.” Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına dair soruları da Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı: "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur) Yavaş ve (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem) İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”Öte yandan Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ana konusunun 20 Aralık gecesi olduğunu yazan Balbay, Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerini aktardı: "Öncelikle Meclis’te bunun araştırılmasını isteyeceğiz. Arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Geçmişte 128 milyar doların peşine düştüğümüz gibi 20 Aralık gecesinin de hesabını soracağız. Akıldışı, güven ortamını tümüyle ortadan kaldıran bir adım daha attılar. Bunun bedelini millet ödeyecek.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık'taki kabine toplantısı sonrası döviz kurlarındaki artış nedeniyle yeni finansal araçların devreye alınacağını açıklamıştı.Kılıçdaroğlu, faizlerle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: “Söyledikleri her şey yalan. Faizleri düşürdük dediler, Türk Lirası’nı dolara bağladılar. Yaşadığımız tam bir dolarizasyon. Bu durum yoksulluktan öte açlığın kapısını açıyor. Halkın gündemi makarnanın fiyatı. Hayatın her alanında faiz var. Çiftçinin, esnafın kredi borçlarını bile faiziyle erteliyorlar.” CHP lideri bazı basın kuruluşlarının muhalefetin asgari ücretteki artışla birlikte ters köşe olduğunu yazmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Madem öyle, hodri meydan. Seçime gidelim. Anlık çözümler bulup iyiye gidiyoruz havası vermeye çalışabilirler. Hangi açığı kapatırlarsa kapatsınlar, güven açığını kapatamazlar. Kendi halkına dolar-faiz kumpası kuran bir iktidar bundan sonra hangi adımıyla güven verecek?”
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, mustafa balbay, mansur yavaş, faiz, ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanı adayı, erken seçim

Kılıçdaroğlu: Yavaş ve İmamoğlu öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız

11:09 26.12.2021 (güncellendi: 11:16 26.12.2021)
© Fotoğraf : CHPİmamoğlu - Kılıçdaroğlu - Yavaş
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu - Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© Fotoğraf : CHP
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığı için Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" dedi.
Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajı bugünkü yazısına taşıdı.
Kılıçdaroğlu “Önceki seçimlerde AK Parti’ye oy vermiş seçmende ciddi bir çekilme var. Ancak bu seçmenin büyük yönelim gösterdiği bir parti yok. Halk iktidardan bıktı ama net bir alternatife de yönelmiyor. Bunu nasıl sağlayacaksınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Halkın bize sorduğu kritik soru şu: Siz ne yapacaksınız? Bu soru önemli. Bu, halkın başka seçeneğe yöneldiğini gösteriyor. Sadece bu iktidarın olumsuzluklarını anlatmak yetmez, çözümü koymak gerek. Bunu yapınca inandırıcı oluyoruz.”
Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına dair soruları da Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı: "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur) Yavaş ve (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem) İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”
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Öte yandan Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ana konusunun 20 Aralık gecesi olduğunu yazan Balbay, Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerini aktardı: "Öncelikle Meclis’te bunun araştırılmasını isteyeceğiz. Arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Geçmişte 128 milyar doların peşine düştüğümüz gibi 20 Aralık gecesinin de hesabını soracağız. Akıldışı, güven ortamını tümüyle ortadan kaldıran bir adım daha attılar. Bunun bedelini millet ödeyecek.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık'taki kabine toplantısı sonrası döviz kurlarındaki artış nedeniyle yeni finansal araçların devreye alınacağını açıklamıştı.
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Kılıçdaroğlu, faizlerle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: “Söyledikleri her şey yalan. Faizleri düşürdük dediler, Türk Lirası’nı dolara bağladılar. Yaşadığımız tam bir dolarizasyon. Bu durum yoksulluktan öte açlığın kapısını açıyor. Halkın gündemi makarnanın fiyatı. Hayatın her alanında faiz var. Çiftçinin, esnafın kredi borçlarını bile faiziyle erteliyorlar.”
CHP lideri bazı basın kuruluşlarının muhalefetin asgari ücretteki artışla birlikte ters köşe olduğunu yazmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Madem öyle, hodri meydan. Seçime gidelim. Anlık çözümler bulup iyiye gidiyoruz havası vermeye çalışabilirler. Hangi açığı kapatırlarsa kapatsınlar, güven açığını kapatamazlar. Kendi halkına dolar-faiz kumpası kuran bir iktidar bundan sonra hangi adımıyla güven verecek?”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize
23 Aralık, 00:26
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