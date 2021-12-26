Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun, amigo takımına güvenme

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma."