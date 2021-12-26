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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun, amigo takımına güvenme
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun, amigo takımına güvenme
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma" ifadelerini... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T22:34+0300
2021-12-26T22:41+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, twitter

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun, amigo takımına güvenme

22:34 26.12.2021 (güncellendi: 22:41 26.12.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma."

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