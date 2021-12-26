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Kontrolsüz patlatılan dinamitin fırlattığı taş kafasına isabet etti, güvenlik görevlisi öldü
Kontrolsüz patlatılan dinamitin fırlattığı taş kafasına isabet etti, güvenlik görevlisi öldü
Gaziantep’te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında patlatılan dinamit ölüme yol açtı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T16:16+0300
2021-12-26T16:16+0300
2021-12-26T16:19+0300
türkiye
gaziantep
ölüm
dinamit
patlama
tedbir
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Patlama sırasında etrafa saçılan taşlar, 21 yaşındaki Vedat Erdoğan’ın başına isabet etti. Erdoğan, dinamit patlatılan fabrikanın yakınındaki fabrikada güvenlik görevlisiydi ve patlama sırasında işine gidiyordu. Ağır yaralanan Vedat Erdoğan, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.
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Kontrolsüz patlatılan dinamitin fırlattığı taş kafasına isabet etti, güvenlik görevlisi öldü 16:16 26.12.2021 (güncellendi: 16:19 26.12.2021)
Gaziantep’te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında patlatılan dinamit ölüme yol açtı.
Patlama sırasında etrafa saçılan taşlar, 21 yaşındaki
Vedat Erdoğan’ın başına isabet etti.
Erdoğan,
dinamit patlatılan fabrikanın yakınındaki fabrikada güvenlik görevlisiydi ve patlama sırasında işine gidiyordu.
Ağır yaralanan Vedat Erdoğan, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.