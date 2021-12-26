https://tr.sputniknews.com/20211226/kontrolsuz-patlatilan-dinamit-olum-getirdi-1052133323.html

Kontrolsüz patlatılan dinamitin fırlattığı taş kafasına isabet etti, güvenlik görevlisi öldü

Kontrolsüz patlatılan dinamitin fırlattığı taş kafasına isabet etti, güvenlik görevlisi öldü

Gaziantep’te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında patlatılan dinamit ölüme yol açtı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T16:16+0300

2021-12-26T16:16+0300

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türkiye

gaziantep

ölüm

dinamit

patlama

tedbir

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Patlama sırasında etrafa saçılan taşlar, 21 yaşındaki Vedat Erdoğan’ın başına isabet etti. Erdoğan, dinamit patlatılan fabrikanın yakınındaki fabrikada güvenlik görevlisiydi ve patlama sırasında işine gidiyordu. Ağır yaralanan Vedat Erdoğan, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

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gaziantep, ölüm, dinamit, patlama, tedbir