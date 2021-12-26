https://tr.sputniknews.com/20211226/kralice-2-elizabethin-bulundugu-windsor-kalesine-izinsiz-giren-silahli-sahis-tutuklandi--1052121288.html

Kraliçe 2. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı

Kraliçe 2. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan şahıs... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T03:22+0300

2021-12-26T03:22+0300

2021-12-26T03:27+0300

silahlı saldırı

kraliçe 2. elizabeth

windsor sarayı

dünya

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi.Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı.Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde 'silah' bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi. Kraliçe, bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211216/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-geleneksel-noel-yemegini-iptal-etti-1051838568.html

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silahlı saldırı, kraliçe 2. elizabeth, windsor sarayı