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Kremlin: Putin ve Biden, gezegenin en deneyimli politikacıları
18:00 26.12.2021 (güncellendi: 19:43 26.12.2021)
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIPutin - Biden
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ı gezegendeki en deneyimli politikacıları olarak niteledi.
Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Şunda anlaşalım, Başkan Biden ve Devlet Başkanı Putin, bu gezegendeki en deneyimli politikacılar” ifadelerini kullandı.
Rusya ve ABD liderleri arasında çok iyi bir diyalog tesis edildiğini kaydeden Peskov, “Yani görüştüklerinde kesinlikle yapıcı, iş ortamına çok uygun ve çok saygılı bir şekilde bakış açılarımızın taban tabana farklı olduğu noktaları birbirlerine aktarıyorlar. Dolayısıyla fikir ayrılıkları konuşmanın saygı çerçevesi dışında geçmesi anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.
Peskov, Biden’ın Putin ile ilgili daha önce söylediği olumsuz ifadeler hakkında özür dileyip dilemediği sorusunu yanıtlamadı.
‘İki lider arasında insani bir sempati oluştu mu?’ sorusu karşısında da, “Bu sempati mi bilmiyorum ama dünyanın en büyük iki devletinin liderleri görüşürken birbirlerine karşı başka türlü konuşamaz” ifadelerini kullanan Kremlin Sözcüsü, Putin ve Biden’in tıpkı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi gibi dünyanın en deneyimli politikacıları arasında olduğunu kaydetti.
23 Aralık, 20:27
‘NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir’
NATO'nun doğuya ilerlemediği konusunda Batı'nın devam eden aldatmacası nedeniyle Rusya'nın güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkat çeken Peskov, güvenlik garantisi almanın Moskova için artık bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, “Son yirmi yılda, belki daha da fazla bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO’nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Ve bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" ifadelerini kullandı.
Sunucunun, “Moldova, Gürcistan” demesi üzerine Peskov, “Bu artık bizim için bir ölüm kalım meselesidir” ifadelerini kullandı.
‘Muhataplarımızın diplomatik dili önemli ölçüde bozuldu, kovboy diline dönüştü’
Rusya’nın muhataplarının diplomatik dilinin önemli ölçüde bozulduğunu ve bazen kabalığa dönüştüğünü belirten Peskov, şunları söyledi:
“Genel olarak muhataplarımızın diplomatik dili önemli ölçüde bozuldu. O artık önde gelen diplomatların dili değil, hatta bazen kabalığa dönüşüyor. Elbette ki hiç hoşumuza gitmeyen bir kovboy dili bu.”
‘NATO kademeli olarak Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor’
Peskov, Ukrayna'da halihazırda NATO’nun birkaç bin askeri eğitmeni bulunduğunu, İttifak'ın kademeli olarak Ukrayna'ya nüfuz ettiğini ve gelecekte geriye sadece bu sürecin resmileştirilmesinin kalacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, “Teçhizatlar Ukrayna topraklarına sokulmaya başladı, askeri eğitmenler girmeye başladı, şu anda sayıları birkaç bini bulmuş durumda. NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor ve daha sonra geriye kalan tek şey, bu süreci resmileştirmek olacak” diye konuştu.
‘ABD, Rusya'ya NATO’nun genişlemesinin nesinden hoşlanmadığını sormuyor’
ABD’nin, Rusya'ya NATO’nun genişlemesinin nesinden hoşlanmadığını sormadan genişlediğini vurgulayan Peskov, şöyle konuştu:
“Hayır, Amerikalılar böyle konuşmuyor, Amerikalılar yapıyor. Onlar yapıyor, biz NATO’nun neler yaptığını görüyoruz, sınırlarımızın yakınında yapılan tatbikatları görüyoruz, muazzam miktarda teçhizat tedariki yapıldığını görüyoruz. Yunanistan üzerinden ve farklı güzergahlardan bunu yapıyorlar.”
‘Güvenlik garantileri ile ilgili ocak ayında yapılacak müzakereler, ABD'nin diyaloğa hazır olup olmadığını gösterecek’
Ocak ayında Cenevre'de yapılacak güvenlik garantileri ile ilgili müzakerelerin, ABD'nin bu konuda somut bir yanıt vermeye gerçekten hazır olup olmadığını göstereceğini dile getiren Peskov, şunları söyledi:
“Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Amerikalıların somut bir cevap vermeye hazır mı oldukları, yoksa süreci uzatmayı ya da süreci uzatmayı tercih edip, uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacakları özellikle bu müzakerelerde netleşecek.”
Tsirkon füzesi ile yapılan test atışı sorusuna: Notalarımızın Batı için daha ikna edici olacağını umarız
Tsirkon hipersonik füzesi ile yapılan test atışlarını da değerlendiren Peskov, böylelikle Rusya’nın notalarının daha ikna edici olacaklarını umduğunu dile getirdi.
‘Putin Rusya’nın güvenliği ile ilgili konularda hamleleri gerçek bir satranç ustası gibi hesaplar’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın güvenliği ile ilgili konularda ileriye dönük bir ya da iki hamleyi değil, tıpkı bir satranç ustası gibi tüm hamleleri hesaba kattığına dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:
“Elbette ki Başkan Putin ileriye dönük bir hamle, iki hamle değil, gerçek bir satranç ustası gibi düşünür, ki bu tür konularda muhtemelen büyük bir ustadan bile daha yüksek yeteneklere sahip olması gerekir. Bu nedenle, Başkan Putin’in her şeyi düşündüğünden hiç şüphem yok.”
‘Rusya’nın çıkarlarını karşılayan güvenlik garantileri konusunda somut bir çözüme ihtiyaç var’
Güvenlik garantileri meselesine bir kez daha dönen Kremlin Sözcüsü, “Bir çözüme, hızlı ve somut bir çözüme ve bizim çıkarlarımızı karşılayacak bir çözüme ihtiyaç duyulduğu bir durumdayız” ifadelerini kullandı.