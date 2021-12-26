https://tr.sputniknews.com/20211226/kurtulmus-sizin-neslinize-dusen-sorumluluk-islam-medeniyetinin-ucuncu-cikisinin-hazirligini-yapmak-1052120168.html

Kurtulmuş: Sizin neslinize düşen sorumluluk, İslam medeniyetinin üçüncü çıkışının hazırlığını yapmak

Kurtulmuş: Sizin neslinize düşen sorumluluk, İslam medeniyetinin üçüncü çıkışının hazırlığını yapmak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugünün gençleri ve sonraki nesillere büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek, "O da büyük İslam medeniyetinin... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T02:04+0300

2021-12-26T02:04+0300

2021-12-26T02:04+0300

türkiye

ak parti

islam

numan kurtulmuş

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Kurtulmuş, Üsküdar'daki Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen İlahiyat Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de din eğitiminin, ilahiyat liseleri ve fakültelerinin serüvenini çok iyi bildiğini belirterek, "Bu geldiğimiz nokta dolayısıyla Allah'a binlerce şükür. İlahiyat fakültelerinin bu noktaya gelmiş olması ve 5 bine yakın evladımızın bu salonda bir araya gelmiş olması Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır, bir bağışıdır." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hesapları ve hayalleri olduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Bütün insanlara rotasını hatırlatacak yeni bir çıkışa ihtiyaç var'Numan Kurtulmuş, İslam medeniyetinin birinci büyük çıkışının Hazreti Muhammed ve sonrasındaki Raşidi Hilafet dönemi olduğunu söyledi. Hazreti Muhammed'in ardından İslam'dan bazı sapmalar olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçte yaşanan zalimlikler, kardeş kavgaları, İslam medeniyetinin geri düşmesi, Müslüman toplulukların birtakım iç çekişmeler içerisine düşmesiyle İslam medeniyetinde bir yenilenme zaruretinin ortaya çıktığının altını çizdi.İslam medeniyetinin ikinci büyük çıkışının Fergana Vadisi'nde olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:'İslam'ın büyük yürüyüşü bu topraklardan başlayacak'Kurtulmuş, bugün dünyanın, ilmin en hızlı üretildiği bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ama ilmi insanlığın faydasına yapacak, üretecek, yoğuracak maalesef hikmet eksikliği var." dedi.17. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın çökmeye başlaması ve sonraki süreçte İslam'ın hikmet ve irfanının tarihe ait kötü bir şey olarak Batı'da gösterilmesinin Türkiye'yi bu büyük gelenekten mahrum hale getirdiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211225/ak-partili-kurtulmus-memur-ve-emekli-maaslarinda-duzenleme-yapilacak-1052107890.html

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ak parti, islam, numan kurtulmuş