https://tr.sputniknews.com/20211226/libya-aciklarinda-biri-bebek-ikisi-kadin-27-gocmenin-cansiz-bedeni-kiyiya-vurdu---1052140598.html

Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu. Cesetler arasında bir bebek ile iki kadının da bulunduğu belirtildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T23:41+0300

2021-12-26T23:41+0300

2021-12-26T23:46+0300

ceset

dünya

libya

göçmen

kıyıya vurdu

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Libya Kızılayı Hums Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Hums kentinin El-Allus bölgesi kıyısında, Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.Kızılay ekiplerinin, bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 ceset daha bulduğu, hala hayatta olan 3 göçmenin ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Söz konusu 3 göçmenin verdikleri ifade doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetlerin, Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz'e açılan Afrikalı göçmenlere ait olduğu belirtiliyor.

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ceset, libya, göçmen, kıyıya vurdu