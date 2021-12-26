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Maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti
Maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti
Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
cezayir
kalp krizi
maç
futbolcu
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Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26'ıncı dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Sofiane Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35'inci dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
https://tr.sputniknews.com/20210516/sampiyonluk-gecesi-galatasaray-macini-izlerken-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1044513513.html
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cezayir, kalp krizi, maç, futbolcu

Maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

02:14 26.12.2021 (güncellendi: 02:15 26.12.2021)
© AACezayirli futbolcu Sofiane Lokar
Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26'ıncı dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Sofiane Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35'inci dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Muharrem Günay-Aydın-Galatasaray taraftarı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2021
SPOR
Şampiyonluk gecesi Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
16 Mayıs, 10:56
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