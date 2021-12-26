https://tr.sputniknews.com/20211226/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1052126193.html
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T11:45+0300
2021-12-26T11:45+0300
2021-12-26T11:45+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
kar
çığ
buzlanma
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 6, Van'da 5 ve Bitlis'te 1 derece olacağı ön görülüyor.Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211225/meteoroloji-uyardi-sicaklik-artiyor-yagis-geliyor-1052105610.html
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hava durumu, meteoroloji, kar, çığ, buzlanma
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 6, Van'da 5 ve Bitlis'te 1 derece olacağı ön görülüyor.
Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.