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Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidecek. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T16:38+0300
2021-12-26T16:38+0300
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türkiye
kosova
hulusi akar
bosna hersek
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakan Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak.Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak ve Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek.Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak.Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20211225/msb-15-temmuzun-ardindan-tskdan-24-bin-256-kisi-ihrac-edildi-1052104241.html
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türkiye, kosova, hulusi akar, bosna hersek, milli savunma bakanlığı (msb)

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor

16:38 26.12.2021
© DHAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© DHA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidecek.
Bakan Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak.
Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak ve Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek.
Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.
Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak.
Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
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