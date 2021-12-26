https://tr.sputniknews.com/20211226/milli-savunma-bakani-akar-bosna-hersek-ve-kosovaya-gidiyor-1052134625.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna-Hersek ve Kosova'ya gidecek. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T16:38+0300

2021-12-26T16:38+0300

2021-12-26T16:38+0300

türkiye

türkiye

kosova

hulusi akar

bosna hersek

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakan Akar'ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna olacak.Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak ve Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i de kabul edecek.Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica'da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek.Daha sonra Kosova'ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak.Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek olan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.

https://tr.sputniknews.com/20211225/msb-15-temmuzun-ardindan-tskdan-24-bin-256-kisi-ihrac-edildi-1052104241.html

türkiye

kosova

bosna hersek

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türkiye, kosova, hulusi akar, bosna hersek, milli savunma bakanlığı (msb)