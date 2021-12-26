https://tr.sputniknews.com/20211226/mugla-aciklarinda-49-buyuklugunde-deprem-1052136935.html

Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T18:48+0300

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türkiye

muğla

datça

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

türkiye

muğla

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muğla, datça, deprem