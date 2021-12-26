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Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T18:48+0300
2021-12-26T18:48+0300
2021-12-26T18:48+0300
türkiye
muğla
datça
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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muğla, datça, deprem
Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi.