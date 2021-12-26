Muğla'da 34 mahkumun kaldığı koğuşta 11 kişi koronavirüse yakalandı

"11 kişinin testi pozitiftir. Ancak hiç birinin durumu ağır değildir. Hatta semptom dahi göstermedikleri görülmüştür. Kurumda 24 saat hazır tutulan sağlık görevlileri ile bu kişilerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaca göre ilaç ve vitamin takviyesi de verilmektedir. Koğuştaki hükümlü ve tutuklulardan kendi iradesiyle aşı olmayan 1 hükümlü hariç geriye kalanların tamamı aşılıdır. Ceza infaz kurumlarımızda pandemi tedbirleri en üst seviyede ve titizlikle uygulanmaya devam edilmektedir. Halihazırda ağır durumda hiçbir Covid-19 hastası bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."