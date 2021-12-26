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https://tr.sputniknews.com/20211226/muharrem-inceden-fuat-oktaya-keske-mecliste-olsaydim-da-haddini-bildirseydim-dedim-1052129172.html
Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim
Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim
Muharrem İnce, iktidara gelmeleri halinde kamuda 150 bin makam aracının 50 binini satacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Meclis’teki tavrını... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T13:35+0300
2021-12-26T13:42+0300
muharrem ince
politika
fuat oktay
meclis
memleket partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da gazeteciler ve parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Partisinin oy oranlarının anket araştırmalarında yüzde 2 gösterildiğini, bu sayının artacağını, ilk kuruluş yıldönümü olan 17 Mayıs 2022’ye kadar bu oranlarla ilgilenmediklerini belirten İnce, “İlk yılımızda anketimizi yaptırıp boyumuzun ölçüsünü göreceğiz. Hele şu meydanlara çıkalım mikrofonu elimize alalım. O zaman göreceğiz” dedi.‘Kamuda 50 bin aracı satacağız’Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Memleket Partisi’nin iktidara geleceğini ve devlete olan güvenin yeniden tesis edileceğini ifade eden İnce, “TÜİK bir veri açıkladığında 85 milyon buna güvenecek. Güveni yeniden kuracağız. Bağımsız, hızlı, adil dürüst bir yargı oluşturacağız. Şu anda yargıya yargıçlar bile güvenmiyor. Özgür bir medya düzeni kuracağız. Medyanın yüzde 90’ı iktidarın, yüzde 10’u muhalefetin elinde” dedi.Özgür bir üniversite ortamı ve kamuda tasarruf yöntemi geliştireceklerinin taahhüdünü veren İnce, “Kamuda 150 bin makam aracı var. 50 bin aracı satacağız. Sarayın ışıklarının yarısını kesip gençlere ARGE merkezi yapacağız” diye konuştu.‘Hükümetin doğru yaptığı işler de var’İktidarın doğru işler de yaptığını, savunma sanayindeki İHA’ları SİHA’ları daha da geliştireceklerini, turizmi ilerletmek için önce demokrasiden başlayacaklarını ve hedeflerinin yılda 100 milyon turist olduğunu söyleyen İnce, iktidarın Merkez Bankası politikasını ise şu sözlerle eleştirdi:‘Bizim iktidarımızda döviz cinsinden borçlanma olmayacak’İktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini sıralayan Muharrem İnce, “Diktatör genel başkanlar olduğu sürece Türkiye’ye demokrasi gelmez” dedi ve ekledi:'Bunun adı demokrasicilik oyunudur'Bütçe görüşmelerinin Meclis’te yeni tamamlandığını hatırlatan İnce, “Türkiye’de ben bütçe uzmanıyım. 16 sene parlamentoda görev yaptım. O bütçe sayesinde Türkiye beni tanıdı” dedi.Meclis’teki milletvekillerinin tutumunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Meclis’teki tavrını eleştiren İnce, şunları söyledi:
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muharrem ince, fuat oktay, meclis, memleket partisi

Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim

13:35 26.12.2021 (güncellendi: 13:42 26.12.2021)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Muharrem İnce, iktidara gelmeleri halinde kamuda 150 bin makam aracının 50 binini satacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Meclis’teki tavrını eleştiren İnce, “Atanmış bir memur geldi. 600 milletvekiline, Meclis Başkanı’na ayar verdi. ‘Keşke şu Meclis’te olsaydım da şunun haddini bildirseydim’ dedim” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da gazeteciler ve parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Partisinin oy oranlarının anket araştırmalarında yüzde 2 gösterildiğini, bu sayının artacağını, ilk kuruluş yıldönümü olan 17 Mayıs 2022’ye kadar bu oranlarla ilgilenmediklerini belirten İnce, “İlk yılımızda anketimizi yaptırıp boyumuzun ölçüsünü göreceğiz. Hele şu meydanlara çıkalım mikrofonu elimize alalım. O zaman göreceğiz” dedi.

‘Kamuda 50 bin aracı satacağız’

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Memleket Partisi’nin iktidara geleceğini ve devlete olan güvenin yeniden tesis edileceğini ifade eden İnce, “TÜİK bir veri açıkladığında 85 milyon buna güvenecek. Güveni yeniden kuracağız. Bağımsız, hızlı, adil dürüst bir yargı oluşturacağız. Şu anda yargıya yargıçlar bile güvenmiyor. Özgür bir medya düzeni kuracağız. Medyanın yüzde 90’ı iktidarın, yüzde 10’u muhalefetin elinde” dedi.
Özgür bir üniversite ortamı ve kamuda tasarruf yöntemi geliştireceklerinin taahhüdünü veren İnce, “Kamuda 150 bin makam aracı var. 50 bin aracı satacağız. Sarayın ışıklarının yarısını kesip gençlere ARGE merkezi yapacağız” diye konuştu.

‘Hükümetin doğru yaptığı işler de var’

İktidarın doğru işler de yaptığını, savunma sanayindeki İHA’ları SİHA’ları daha da geliştireceklerini, turizmi ilerletmek için önce demokrasiden başlayacaklarını ve hedeflerinin yılda 100 milyon turist olduğunu söyleyen İnce, iktidarın Merkez Bankası politikasını ise şu sözlerle eleştirdi:
“Bağımsız bir Merkez Bankası oluşturacağız. ‘Merkez Bankası başkanım’ demeyeceğiz, ‘Sayın Merkez Bankası Başkanı’ diyeceğiz. Para politikalarını orası yürütür. Davul bende tokmak da bende olacak, olmaz. Sen siyasetçisin, bir daha seçim kazanmak istersin. Yanlış para politikası yürütebilir, günü kurtarmak istersin. Merkez Bankası başkanı sana ‘Hayır’ diyebilmelidir.”

‘Bizim iktidarımızda döviz cinsinden borçlanma olmayacak’

İktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini sıralayan Muharrem İnce, “Diktatör genel başkanlar olduğu sürece Türkiye’ye demokrasi gelmez” dedi ve ekledi:
“Bizim iktidarımızda döviz cinsinden borçlanma olmayacak. Otoyolları köprüleri yapanlarla konuşacağız. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Köprüden hızlı geçmen lazım, yavaş geçersen euro yükselebilir. Buna son vereceğiz. 3 H’yi kuracağız. Hukuk, Hakkaniyet ve Huzur.”

'Bunun adı demokrasicilik oyunudur'

Bütçe görüşmelerinin Meclis’te yeni tamamlandığını hatırlatan İnce, “Türkiye’de ben bütçe uzmanıyım. 16 sene parlamentoda görev yaptım. O bütçe sayesinde Türkiye beni tanıdı” dedi.
Meclis’teki milletvekillerinin tutumunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Meclis’teki tavrını eleştiren İnce, şunları söyledi:
“Atanmış bir memur geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. 600 milletvekiline ayar verdi. Meclis Başkanı’na ayar verdi. Üç buçuk yıldır vekil değilim. ‘Keşke şu Meclis’te olsaydım da şunun haddini bildirseydim’ dedim. Böyle bir demokrasi olmaz. Bunun adı demokrasicilik oyunudur.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı
23 Aralık, 16:25
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