https://tr.sputniknews.com/20211226/muharrem-inceden-fuat-oktaya-keske-mecliste-olsaydim-da-haddini-bildirseydim-dedim-1052129172.html

Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim

Muharrem İnce'den Fuat Oktay'a: 'Keşke Meclis'te olsaydım da haddini bildirseydim' dedim

Muharrem İnce, iktidara gelmeleri halinde kamuda 150 bin makam aracının 50 binini satacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Meclis’teki tavrını... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T13:35+0300

2021-12-26T13:35+0300

2021-12-26T13:42+0300

muharrem ince

politika

fuat oktay

meclis

memleket partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049021916_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_67a2291418b26815da5d63d15f126d5b.jpg

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da gazeteciler ve parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Partisinin oy oranlarının anket araştırmalarında yüzde 2 gösterildiğini, bu sayının artacağını, ilk kuruluş yıldönümü olan 17 Mayıs 2022’ye kadar bu oranlarla ilgilenmediklerini belirten İnce, “İlk yılımızda anketimizi yaptırıp boyumuzun ölçüsünü göreceğiz. Hele şu meydanlara çıkalım mikrofonu elimize alalım. O zaman göreceğiz” dedi.‘Kamuda 50 bin aracı satacağız’Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Memleket Partisi’nin iktidara geleceğini ve devlete olan güvenin yeniden tesis edileceğini ifade eden İnce, “TÜİK bir veri açıkladığında 85 milyon buna güvenecek. Güveni yeniden kuracağız. Bağımsız, hızlı, adil dürüst bir yargı oluşturacağız. Şu anda yargıya yargıçlar bile güvenmiyor. Özgür bir medya düzeni kuracağız. Medyanın yüzde 90’ı iktidarın, yüzde 10’u muhalefetin elinde” dedi.Özgür bir üniversite ortamı ve kamuda tasarruf yöntemi geliştireceklerinin taahhüdünü veren İnce, “Kamuda 150 bin makam aracı var. 50 bin aracı satacağız. Sarayın ışıklarının yarısını kesip gençlere ARGE merkezi yapacağız” diye konuştu.‘Hükümetin doğru yaptığı işler de var’İktidarın doğru işler de yaptığını, savunma sanayindeki İHA’ları SİHA’ları daha da geliştireceklerini, turizmi ilerletmek için önce demokrasiden başlayacaklarını ve hedeflerinin yılda 100 milyon turist olduğunu söyleyen İnce, iktidarın Merkez Bankası politikasını ise şu sözlerle eleştirdi:‘Bizim iktidarımızda döviz cinsinden borçlanma olmayacak’İktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini sıralayan Muharrem İnce, “Diktatör genel başkanlar olduğu sürece Türkiye’ye demokrasi gelmez” dedi ve ekledi:'Bunun adı demokrasicilik oyunudur'Bütçe görüşmelerinin Meclis’te yeni tamamlandığını hatırlatan İnce, “Türkiye’de ben bütçe uzmanıyım. 16 sene parlamentoda görev yaptım. O bütçe sayesinde Türkiye beni tanıdı” dedi.Meclis’teki milletvekillerinin tutumunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Meclis’teki tavrını eleştiren İnce, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211223/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktayin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052055075.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muharrem ince, fuat oktay, meclis, memleket partisi