https://tr.sputniknews.com/20211226/murasko-rusyada-yerli-omicron-vakalari-tespit-edildi-1052122425.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya’da yerli Omicron vakaları tespit edildi
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya’da yerli Omicron vakaları tespit edildi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede ilk kez yerli Omicron varyantlı vaka tespit edildiğini belirtti. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T05:24+0300
2021-12-26T05:24+0300
2021-12-26T05:26+0300
koronavirüs
rusya
mihail muraşko
yerli
omicron
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rostov bölgesindeki Don Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'ni ziyareti sırasında, ülkede ilk kez ithal olmayan yerli Omicron varyantlı vaka tespit edildiğini belirtti.Muraşko, “Sıkı şekilde takip ediyoruz. Dışarıdan gelen vakaların ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni mutasyonlar hızlı bir şekilde lokalize oluyorlar. Bugün Rusya’da yerli Omicron vakaları tespit ettik” dedi.Muraşko, Rus uzmanların Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaretleri sırasında, Omicron enfeksiyonunun klinik seyrinin bir takım özelliklerini tespit ettiklerini belirterek, “Uzmanlar enfeksiyonun klinik seyrinin özelliklerini değerlendirdi. Omicron varyantının öncekilere göre çok daha hızlı yayıldığını tespit etti” diye konuştu.Kişisel güvenlik için maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uymanın önemine dikkat çeken Muraşko, “Yayılma çok hızlı gelişiyor. Çocuklar bulaşıcı sürece daha sık dahil oluyorlar, bu nedenle onlara güvenlik kurallarını öğretmek önemli” ifadelerini kullandı.Omicron varyantlı enfeksiyonun seyrinin grip hastalıklarına benzediğini belirten Muraşko, yeni mutasyonun kendini hastalığın grip benzeri seyir ile gizlediğini kaydetti.Bakan, bu bağlamda, koronavirüsü hızlı tespit etme yöntemlerini kullanarak ayırıcı tanının özellikle önem kazandığını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/rusyada-24-bin-703-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1052101180.html
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rusya, mihail muraşko, yerli, omicron
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya’da yerli Omicron vakaları tespit edildi
05:24 26.12.2021 (güncellendi: 05:26 26.12.2021)
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede ilk kez yerli Omicron varyantlı vaka tespit edildiğini belirtti.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rostov bölgesindeki Don Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'ni ziyareti sırasında, ülkede ilk kez ithal olmayan yerli Omicron varyantlı vaka tespit edildiğini belirtti.
Muraşko, “Sıkı şekilde takip ediyoruz. Dışarıdan gelen vakaların ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni mutasyonlar hızlı bir şekilde lokalize oluyorlar. Bugün Rusya’da yerli Omicron vakaları tespit ettik” dedi.
Muraşko, Rus uzmanların Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaretleri sırasında, Omicron enfeksiyonunun klinik seyrinin bir takım özelliklerini tespit ettiklerini belirterek, “Uzmanlar enfeksiyonun klinik seyrinin özelliklerini değerlendirdi. Omicron varyantının öncekilere göre çok daha hızlı yayıldığını tespit etti” diye konuştu.
Kişisel güvenlik için maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uymanın önemine dikkat çeken Muraşko, “Yayılma çok hızlı gelişiyor. Çocuklar bulaşıcı sürece daha sık dahil oluyorlar, bu nedenle onlara güvenlik kurallarını öğretmek önemli” ifadelerini kullandı.
Omicron varyantlı enfeksiyonun seyrinin grip hastalıklarına benzediğini belirten Muraşko, yeni mutasyonun kendini hastalığın grip benzeri seyir ile gizlediğini kaydetti.
Bakan, bu bağlamda, koronavirüsü hızlı tespit etme yöntemlerini kullanarak ayırıcı tanının özellikle önem kazandığını da sözlerine ekledi.