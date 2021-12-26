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https://tr.sputniknews.com/20211226/noel-babanin-sanal-dunya-turu-tamamlandi--1052122592.html
Noel Baba’nın sanal dünya turu tamamlandı
Noel Baba’nın sanal dünya turu tamamlandı
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından her yıl yapılan Noel Baba takip sistemi bu yıl da etkinleştirildi. Dün başlayan sanal... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T05:44+0300
2021-12-26T05:48+0300
yaşam
noel baba
dünya turu
geleneksel
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Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Noel Baba takip sistemi bu yıl da etkinleştirildi.Sanal olarak dünya turu yapan ve çocuklara hediye dağıtan Noel Baba, NORAD'ın internet sitesinden takip edilebiliyor. İsteyen takipçiler NORAD'ın sitesinde yer alan telefon numarasını arayarak ya da e-posta atarak Noel Baba'nın nerede olduğu hakkında bilgi alabiliyor. Dün başlayan sanal dünya turu her sene olduğu gibi bu sene de başarılı şekilde tamamlandı. Etkinlik 1955 yılında yanlış numaranın gazete ilanına verilmesi ile başladı Söz konusu temsili etkinlik NORAD'ın Noel Baba'nın dünya çapındaki yılbaşı yolculuğunu takip ettiği 66’ıncı yılı olurken, etkinlik 1955'te yerel bir gazete ilanının çocuklara Noel Baba'yı doğrudan arayabileceklerini söylemesi ile kazara başladı. İlandaki telefon numarasının yanlış yazılması sonucu numarayı arayanlar, NORAD'ın öncülü olan Kıta Hava Savunma Komutanlığı Operasyon Merkezi'nde görevli ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay Harry Shoup'a ulaştı. Albay Shoup ise bir hata yapıldığını anlamasına rağmen kendisini arayan çocuğa Noel Baba olduğunu söyledi. Albay Shoup’un telefon görüşmesinin ardından söz konusu etkinliğin başladığı ve NORAD'ın 1958'de kurulmasından bu yana devam ettiği aktarıldı. NORAD tarafından yapılan açıklamada, “Noel Baba'yı takip etme geleneği tamamen kazara başlamış olsa da NORAD Noel Baba'yı takip etmeye devam ediyor. Bunu yapacak teknolojiye, niteliklere ve insanlara sahip tek kuruluşuz. Biz onu seviyoruz. NORAD, Noel Baba'nın resmi takipçisi olmaktan gurur duyar” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211224/noel-baba-hediyelerini-dagitmak-icin-yola-cikti-ilk-durak-rusya-oldu-1052089323.html
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noel baba, dünya turu, geleneksel

Noel Baba’nın sanal dünya turu tamamlandı

05:44 26.12.2021 (güncellendi: 05:48 26.12.2021)
© AFP 2021 / Laura Haapamaki Noel Baba
Noel Baba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Laura Haapamaki
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Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından her yıl yapılan Noel Baba takip sistemi bu yıl da etkinleştirildi. Dün başlayan sanal dünya turu başarılı şekilde tamamlandı
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Noel Baba takip sistemi bu yıl da etkinleştirildi.
Sanal olarak dünya turu yapan ve çocuklara hediye dağıtan Noel Baba, NORAD'ın internet sitesinden takip edilebiliyor. İsteyen takipçiler NORAD'ın sitesinde yer alan telefon numarasını arayarak ya da e-posta atarak Noel Baba'nın nerede olduğu hakkında bilgi alabiliyor. Dün başlayan sanal dünya turu her sene olduğu gibi bu sene de başarılı şekilde tamamlandı.
Etkinlik 1955 yılında yanlış numaranın gazete ilanına verilmesi ile başladı Söz konusu temsili etkinlik NORAD'ın Noel Baba'nın dünya çapındaki yılbaşı yolculuğunu takip ettiği 66’ıncı yılı olurken, etkinlik 1955'te yerel bir gazete ilanının çocuklara Noel Baba'yı doğrudan arayabileceklerini söylemesi ile kazara başladı.
İlandaki telefon numarasının yanlış yazılması sonucu numarayı arayanlar, NORAD'ın öncülü olan Kıta Hava Savunma Komutanlığı Operasyon Merkezi'nde görevli ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay Harry Shoup'a ulaştı. Albay Shoup ise bir hata yapıldığını anlamasına rağmen kendisini arayan çocuğa Noel Baba olduğunu söyledi.
Albay Shoup’un telefon görüşmesinin ardından söz konusu etkinliğin başladığı ve NORAD'ın 1958'de kurulmasından bu yana devam ettiği aktarıldı.
NORAD tarafından yapılan açıklamada, “Noel Baba'yı takip etme geleneği tamamen kazara başlamış olsa da NORAD Noel Baba'yı takip etmeye devam ediyor. Bunu yapacak teknolojiye, niteliklere ve insanlara sahip tek kuruluşuz. Biz onu seviyoruz. NORAD, Noel Baba'nın resmi takipçisi olmaktan gurur duyar” ifadelerine yer verildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Noel Baba oyuncak dağıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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