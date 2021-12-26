https://tr.sputniknews.com/20211226/ocak-kasim-doneminde-600-binin-uzerinde-kisi-rusya-vatandasligi-aldi-1052124920.html

Ocak-kasım döneminde 600 binin üzerinde kişi Rusya vatandaşlığı aldı

Ocak-kasım döneminde 600 binin üzerinde kişi Rusya vatandaşlığı aldı

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bu yıl ocak-kasım döneminde yaklaşık 668 bin kişiye Rusya vatandaşlığı verildi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T10:34+0300

2021-12-26T10:34+0300

2021-12-26T10:43+0300

rusya

donbass

vatandaşlık

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Bakanlık açıklamasında, “Hakkında Rusya vatandaşlığı almasına karar verilen kişi sayısı 667 bin 939’a yükseldi” ifadeleri kullanıldı. Geçen yıl aynı dönemde 563 bin 342 kişi Rusya vatandaşı olmuştu. Bununla birlikte söz konusu dönemde yurtdışında yaşayan yurttaşların gönüllü olarak Rusya’ya yerleştirilmesine yönelik programa da 72 bin 884 kişi katıldı. Bakanlık iki ay önce yaptığı açıklamada da Rusya vatandaşlığı almak isteyen kişi sayısının arttığı, eylüle kadarki dönemde yaklaşık yarısı Donbass’tan olmak üzere 500 binden fazla kişinin vatandaşlık talebinde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/vahsi-guzelin-yildizi-natalia-oreiro-rus-pasaportu-aldi-1050672446.html

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rusya, donbass, vatandaşlık