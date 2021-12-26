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Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
İzmir’in Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T09:07+0300
2021-12-26T09:13+0300
türkiye
izmir
kadın cinayeti
oğul
anne
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İHA'nın haberine göre İzmir'de 56 yaşındaki Sevda Yalın ile oğlu A.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Yalın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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izmir, kadın cinayeti, oğul, anne

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

09:07 26.12.2021 (güncellendi: 09:13 26.12.2021)
© İHA / HASAN AYKırıkkale - Ambulans
Kırıkkale - Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA / HASAN AY
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İHA'nın haberine göre İzmir'de 56 yaşındaki Sevda Yalın ile oğlu A.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Yalın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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