Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre İzmir'de 56 yaşındaki Sevda Yalın ile oğlu A.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Yalın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İHA'nın haberine göre İzmir'de 56 yaşındaki Sevda Yalın ile oğlu A.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Yalın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.