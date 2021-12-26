https://tr.sputniknews.com/20211226/oglu-tarafindan--bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1052122831.html

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T09:07+0300

2021-12-26T09:07+0300

2021-12-26T09:13+0300

türkiye

izmir

kadın cinayeti

oğul

anne

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İHA'nın haberine göre İzmir'de 56 yaşındaki Sevda Yalın ile oğlu A.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. A.E., daha sonra 112’yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Yalın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

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izmir, kadın cinayeti, oğul, anne