Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211226/palandokende-telesiyejde-mahsur-kalan-17-kisi-kurtarildi--1052118942.html
Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezinde arızalanan telesiyejlerde mahsur kalan 17 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T01:09+0300
2021-12-26T01:16+0300
türkiye
erzurum
mahsur kalma
palandöken
telesiyej
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052119191_0:203:361:406_1920x0_80_0_0_6130cce10c598f48a176dbc4f2fdb124.jpg
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelin telesiyej hattında arıza meydana geldi. Arızalanan telesiyej hattında toplamda 17 kişi mahsur kaldı. Otel görevlilerinin ve vatandaşların üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri halat yardımıyla mahsur kalanları aşağı indirdi. Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
türkiye
erzurum
palandöken
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052119191_0:169:361:440_1920x0_80_0_0_257fb939f74eddd2cbdede4621ec5a0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erzurum, mahsur kalma, palandöken, telesiyej

Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

01:09 26.12.2021 (güncellendi: 01:16 26.12.2021)
© İHA / SEFA TETİKPalandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA / SEFA TETİK
Abone ol
Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezinde arızalanan telesiyejlerde mahsur kalan 17 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelin telesiyej hattında arıza meydana geldi. Arızalanan telesiyej hattında toplamda 17 kişi mahsur kaldı. Otel görevlilerinin ve vatandaşların üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri halat yardımıyla mahsur kalanları aşağı indirdi.
Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum Palandöken’de bir otele ait kayak pistindeki telesiyejin arızalanması sonucu vatandaşlarımızın mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz bölgeye sevk edilmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 8 telesiyejdeki 17 vatandaşımız kurtarılmıştır.”

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:26Ahmet Ağaoğlu: 2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar
01:25Sultangazi'de elindeki taşla hastaneye girip ortalığı dağıtan saldırgan tutuklandı
01:23BM'nin yardımları azaltma kararına Husiler'den tepki: Kıtlığın habercisi
01:12Belarus medyası: Putin ve Lukaşenko savunma alanındaki işbirliğini görüştü
01:09Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
00:52Soçi Futbol Kulübü, devre arası kampını Türkiye’de yapacak
00:47Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin binası renklendi: 'Bundan böyle hediye olmayacak'
00:37CHP'li Özel: CHP doların düşmesini değil, 1 doların 1 lira olmasını istemektedir
00:19Araçlarında 520 kilo etil alkol ele geçirilen 3 kişi tutuklandı
DünZonguldak'ta gözleri oyulmuş sokak köpeği bulundu: 'Sözün bittiği bir günü yaşıyorum'
DünTaliban, 'gerek yok' dedi: Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu feshedildi
DünKremlin: Putin ve Mısırlı mevkidaşı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü
DünRusya Karadeniz Filosu'nun komuta kademesi Kırım’da toplandı
DünRize'de evli bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Dün30 dolara aldığı çizim, milyonlarca dolarlık Albrecht Dürer tablosu çıktı
Dünİmamoğlu: Partimiz bizi aday gösterir, seçiliriz
DünOrmanda avlanırken komşusunu vurdu
DünCHP'li Ağbaba: 20 Aralık gecesi fakire fukaraya kumpas kurdular
DünNefes borusuna yiyecek kaçan çocuk Heimlich manevrası ile kafe personeli tarafından kurtarıldı
DünFikret Orman: Bu arkadaşlara hakkım haram zıkkım olsun