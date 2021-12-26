https://tr.sputniknews.com/20211226/palandokende-telesiyejde-mahsur-kalan-17-kisi-kurtarildi--1052118942.html

Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezinde arızalanan telesiyejlerde mahsur kalan 17 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı. 26.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

erzurum

mahsur kalma

palandöken

telesiyej

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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelin telesiyej hattında arıza meydana geldi. Arızalanan telesiyej hattında toplamda 17 kişi mahsur kaldı. Otel görevlilerinin ve vatandaşların üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri halat yardımıyla mahsur kalanları aşağı indirdi. Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

türkiye

erzurum

palandöken

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erzurum, mahsur kalma, palandöken, telesiyej