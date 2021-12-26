Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı

“Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.”