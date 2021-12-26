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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T17:51+0300
2021-12-26T17:51+0300
türkiye
saldırı
gaziantep
köpek
pitbull
asiye ateş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisini Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.“Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir”Küçük kızın Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20211226/erdogan-pitbull-saldirisina-ugrayan-asiyenin-babasiyla-telefonda-gorustu-1052126429.html
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saldırı, gaziantep, köpek, pitbull, asiye ateş

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı

17:51 26.12.2021
© İHA / ERTUĞRUL GÜNGaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi.
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© İHA / ERTUĞRUL GÜN
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Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisini Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi.
Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
“Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir”
Küçük kızın Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.”
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